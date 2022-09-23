Скоро вы сможете отключить звук запуска Xbox

Для многих звук запуска консоли может вызвать волнение и эмоции, поскольку он дает понять, что пришло время играть. Однако для некоторых этот звук является навязчивым и громким и не служит никакой реальной цели. Для таких людей компания Microsoft объявила, что в одном из будущих обновлений вы сможете отключить звук запуска на вашей приставке Xbox.

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Недавно Microsoft выпустила сентябрьское обновление для систем Xbox, добавив множество улучшений качества жизни. Наряду с официальным релизом производитель консолей также опубликовал новую сборку Alpha для Xbox Insiders, в которой появились три новые функции:

Добавлена новая опция, позволяющая отключить звуки запуска. Чтобы воспользоваться ею, перейдите в Настройки > Общие > Громкость и аудиовыход > Дополнительные параметры.

Некоторая часть пользователей заметит новую строку поиска и ссылку на Настройки прямо на приборной панели.

Включено меню фильтров с новым внешним видом, которое дает вам больше контроля над тем, как вы просматриваете свои игры и приложения. Теперь вы можете одновременно применять несколько фильтров для каждой категории и очищать все фильтры одним нажатием кнопки.

Обновление также содержит множество исправлений ошибок, поэтому если вы ранее сталкивались с какими-либо программными проблемами, полный список исправлений можно найти ЗДЕСЬ. Отрадно видеть, как Microsoft последовательно обновляет свои консоли, добавляя полезные и практичные функции, что способствует более плавному общению.

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