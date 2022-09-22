2K Games взломана, официальные письма поддержки рассылают вирусные загрузки

У компании Take-Two выдалась тяжелая неделя. Одному недоброму агенту уже удалось проникнуть в сеть Rockstar, что привело к массовой утечке GTA 6. Теперь у одной из других дочерних компаний Take-Two, 2K Games, возникли собственные проблемы с безопасностью. Кто-то получил доступ к платформе службы поддержки компании, что позволило ему разослать ничего не подозревающим пользователям вирусную загрузку.

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В сообщении, опубликованном вчера вечером, служба поддержки 2K подтвердила, что неавторизованному третьему лицу удалось получить доступ к платформе службы поддержки, которая используется для организации заявок и запросов от пользователей. Получив доступ, этот человек разослал пользователям официальные электронные письма от 2K Support, предлагая им загрузить программу запуска 2K Games. Естественно, это не настоящая программа, а замаскированный вирус, похищающий информацию.

Поскольку ссылка на эту вредоносную программу была отправлена официальным письмом службы поддержки 2K Support, вполне вероятно, что многие пользователи действительно скачали эту программу и невольно предоставили хакеру доступ к своей системе. Как сообщает Bleeping Computer, файл вредоносной программы специально нацелен на такие программы, как FileZilla, Discord, Steam, веб-браузеры и другие, с целью кражи учетных данных и информации.

Вредоносная программа известна под названием RedLine, и она полностью направлена на кражу данных, от истории браузера и файлов cookie до информации о кредитных картах, учетных данных VPN, криптовалюты и прочего. Связана ли эта атака с недавней атакой на Rockstar Games, пока неизвестно.

Если вы недавно отправили заявку в службу поддержки 2K Games и получили письмо с предложением загрузить 2K Launcher, не следуйте этим инструкциям. Всем, кто установил вредоносную программу на свой компьютер, необходимо провести проверку на вирусы и удалить ее.

Учитывая, что эта ссылка была разослана пользователям с официального адреса службы поддержки 2K, вполне вероятно, что многие попали в эту ловушку. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, это повысить осведомленность народных масс, чтобы другие могли избежать этого.

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