Компания OMNIVISION, ведущий мировой разработчик полупроводниковых решений, включая передовые технологии цифровой обработки изображений, аналоговые технологии и технологии сенсорных и дисплейных устройств, объявила о выпуске OV08X - единственного в отрасли 9, 2-мегапиксельного (Мп) КМОП-датчика изображения с размером пикселя 0, 7 микрон, обеспечивающего разрешение 4K в оптическом формате 1/5, 7 дюйма. OV08X может использоваться в ноутбуках с самыми строгими требованиями к модулю с размером y 4 мм и мониторами с соотношением сторон 16: 10 (1920x1200). Это первый датчик изображения для рынка ноутбуков, в котором интегрирована четырехэлементная матрица цветных фильтров и аппаратная ремозаика на кристалле, обеспечивающая высококачественный вывод изображения в реальном времени.

"Пользователям больше не придется полагаться на внешние веб-камеры для высококачественных видеозвонков. Датчик изображения OMNIVISION OV08X позволяет разработчикам ноутбуков высокого класса и флагманов создавать максимально тонкие устройства с камерами высокого разрешения 4K", - говорит Аким Чен (Akeem Chen), менеджер по маркетингу продукции OMNIVISION. "Кроме того, в новой камере OV08X мы учли многие потребности пользователей, работающих и обучающихся дома, включая автокадрирование, обнаружение присутствия человека и захват изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR)".



