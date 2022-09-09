До мирового релиза материнских плат AMD X670E осталось всего несколько недель. До сих пор мы не знали цены - однако, учитывая, что они находятся на вершине иерархии плат 600-й серии, они всегда должны были быть дорогими. Тем не менее, 480 долларов за самую дешевую плату X670E кажется слишком высокой ценой.
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MSI только что поделилась официальными ценами в США на четыре материнские платы X670. На "дне" мы имеем PRO X670-P WIFI за $290 как единственную материнскую плату X670 (не-E). Это уже довольно дорого, особенно учитывая, что ее эквивалент Intel 600 (Z690-A WIFI) был выпущен за $230. Тем не менее, это еще не самое худшее.
Первоначально самой дешевой X670E от MSI будет MPG X670E Carbon WIFI, определяя точку входа для плат серии X670E. Однако это не помешало MSI установить на нее цену в 480 долларов.
После платы MPG идет серия MEG с двумя моделями: X670E Ace и X670E Godlike. Первая обойдется вам в $700, а вторая - в $1300.