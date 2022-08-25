HyperX, команда разработчиков игровой периферии HP Inc. и бренд-лидер в области игр и эспорта, сегодня объявила о выпуске игровых мониторов HyperX Armada 25 и HyperX Armada 27. Новая линейка игровых мониторов HyperX Armada предлагает более высокое разрешение для более захватывающих игр и совместима с NVIDIA G-SYNC. Игровые мониторы HyperX Armada представляют собой комплект "все в одном", включающий крепление HyperX Armada Single Gaming Mount с эргономичным кронштейном Armada, совместимым со всеми мониторами HyperX и большинством дисплеев с шаблонами VESA 75 мм и 100 мм, а также настольное крепление Armada. Armada Single Gaming Mount изготовлен из прочного металла и поддерживает мониторы размером до 32 дюймов и весом до 20 фунтов.

Игровой монитор HyperX Armada 25 обеспечивает частоту обновления 240 Гц и время отклика 1 мс для более плавного и быстрого соревновательного геймплея. Armada 25 обеспечивает разрешение Full HD для впечатляющих визуальных эффектов с яркими цветами и впечатляющей детализацией благодаря 24, 5-дюймовым панелям FHD (1920x1080) IPS, созданным для обеспечения конкурентного преимущества. Игровой монитор HyperX Armada 27 предлагает еще более четкое изображение и высокое разрешение благодаря 27-дюймовому широкоформатному экрану QHD (2560x1440) IPS и VESA DisplayHDR 400, обеспечивая четкую детализацию в различных условиях освещения и более захватывающие игровые ощущения. Armada 27 также предлагает частоту обновления 165 Гц и время отклика 1 мс для четкого и плавного визуального восприятия.







