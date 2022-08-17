MSI обновила линейку серии Prestige новыми представителями - Prestige 16 и Prestige 16 EVO. Оба в цвете Urban Silver и оснащенные процессором Intel 12-го поколения Core i7, они являются мощными инструментами производительности, которые бизнес-пользователи смогут по достоинству оценить.

MSI Prestige 16 имеет достойную производительность дискретного GPU от NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, и это первый ноутбук Prestige, который имеет мини-светодиодную панель с соотношением 16:10. Благодаря технологии MSI True Color Technology он достигает высокого динамического диапазона (HDR) со стандартом DisplayHDR 1000, что значительно расширяет диапазон двух важных факторов - коэффициента контрастности и точности цветопередачи. Благодаря Dynamic Cooler Boost, запатентованной MSI тепловой технологии с двумя вентиляторами, Prestige 16/Prestige 16 EVO являются мощными ноутбуками, которые поддерживают уровень фонового шума менее 35 дБ. Бизнес-пользователи, часто проводящие онлайн-конференции, могут рассчитывать на плавное проведение видеоконференций благодаря четырехстороннему микрофону и датчику освещенности Ambient Light Sensor, которые поставляются вместе с решением для шумоподавления AI.