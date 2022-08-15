После двух лет виртуальных мероприятий Gamescom, игровая конференция вновь откроет свои двери для посетителей и игровых компаний. Одной из таких компаний является AMD, которая уже подтвердила свое участие в мероприятии, пригласив поклонников посетить свой стенд.

Gamescom, крупнейшая игровая конвенция в Европе, возвращается к своему физическому формату после двухлетнего перерыва. Во время пандемии конференция проводилась виртуально, как и многие другие подобные мероприятия. Однако после снятия ограничений на борьбу с пандемией COVID-19 физические мероприятия снова могут проводиться.

AMD вернется на Gamescom. Однако не стоит ожидать анонсов новых продуктов во время мероприятия. В прошлом AMD не делала крупных анонсов продуктов на Gamescom.

Gamescom будет проходить с 24 по 29 августа. Любопытно, что, по слухам, AMD анонсирует серию Ryzen 7000 29-го числа, хотя AMD не рекламирует свое появление на Gamescom как нечто значительное, поэтому ожидайте, что анонс Ryzen произойдет отдельно от Gamescom.