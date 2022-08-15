Компания BenQ представила два новых игровых монитора - Mobiuz EX270M и EX270QM. Оба монитора имеют одинаковый дизайн с серыми тонами и оранжевыми акцентами на ножках подставки. Однако в каждом из них используются разные панели: одна предлагает 1080p/240 Гц, а другая - 1440p при 240 Гц.

Оба монитора оснащены 27-дюймовыми IPS-панелями с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Mobius EX270M отличается от EX270QM экраном FullHD, охватывающим 99% цветового охвата sRGB. С другой стороны, в EX270QM используется панель QHD с 93% охватом спектра DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 600.

Оба монитора поддерживают AMD FreeSync Premium и включают такие функции, как Brightness Intelligence Plus, Black Equalizer, Paper mode, Color Weakness mode, HDRi, Light Tuner и Advanced Motion Accelerator.Оба монитора поставляются с подставкой, способной регулировать высоту, поворот и наклон. Каждый монитор также оснащен парой динамиков TreVolo мощностью 5 Вт, которые пригодятся, если у вас нет специальных колонок или наушников. Доступные видеовыходы модели FHD включают 2 порта HDMI 2.0, порт DisplayPort и 3, 5-мм разъем для наушников. Как и EX270M, EX270QM поставляется с интерфейсом DP и 3, 5-мм аудиоразъемом. Однако 2 порта HDMI 2.0 в этом мониторе заменены на два порта HDMI 2.1.