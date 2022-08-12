Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, сегодня объявил о выпуске новой мыши Razer DeathAdder V3 Pro, последней итерации самой продаваемой линейки мышей DeathAdder от Razer. Благодаря новейшим технологиям Razer, таким как беспроводная технология Razer HyperSpeed и новая технология Razer HyperPolling, в сочетании с новым ультралегким эргономичным дизайном, Razer DeathAdder V3 Pro является лучшим союзником геймеров для достижения максимальной производительности в соревновательной игре.

Впервые выпущенная в 2006 году и на сегодняшний день проданная тиражом более 15 миллионов штук по всему миру, знаменитая DeathAdder является самой популярной игровой мышью Razer, которой доверяют киберспортсмены мирового класса. С DeathAdder V3 Pro победа приобретает новую форму. Удобные канавки с уменьшенными бликами по бокам обеспечивают лучший захват и поддержку руки, а также улучшенную эргономичную форму для большего комфорта, тактильной чувствительности и легкого управления. Кроме того, колесо прокрутки, кнопки и опора для ладони были приподняты для большей доступности. Доработанная с учетом отзывов ведущих профессионалов киберспорта, знаковая и минимально эстетичная эргономичная форма теперь доступна в черном и белом цветах, весом всего 64 грамма.



