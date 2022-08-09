Компания ASRock сегодня представила WRX80 Creator, материнскую плату для процессоров серии AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 для рабочих станций с разъемом Socket WRX8. Плата выполнена в форм-факторе E-ATX и получает питание от комбинации 24-контактного ATX, 6-контактного PCIe и двух 8-контактных EPS разъемов. Главной достопримечательностью этой платформы является 8-канальная память DDR4, причем все восемь слотов памяти на этой плате имеют выделенный канал памяти. Имеется семь слотов PCI-Express 4.0 x16, из которых пять работают с полной пропускной способностью x16, а два могут вычитать по 8 полос из двух других слотов x16. Таким образом, x16/x16/x16/NC/x16/NC/x16, или x16/x16/x8/x8/x8/x8/x16.

Возможности подключения накопителей на ASRock WRX80 Creator включают два слота M.2 PCIe Gen 4, порт U.2, а также восемь SATA 6 Гбит/с. Сетевые интерфейсы включают два 10 GbE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 и 1 GbE, используемый контроллером IPMI. Кстати говоря, ASPEED AST2500 обеспечивает базовый дисплей и различные возможности удаленного управления. Возможности USB-подключения включают два порта USB4 40 Гбит/с с входами mini-DP для прохода DisplayPort, четыре порта USB 3.2 10 Гбит/с и несколько портов USB 3.2 5 Гбит/с. Премиальное встроенное аудиорешение, включающее Realtek ALC1220 и усилитель для наушников TI NE5532, составляет все остальное. Компания не раскрыла цены.