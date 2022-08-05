Подробно о линейке материнских плат GIGABYTE X670E и X670 AORUS

Сегодня компания GIGABYTE продемонстрировала линейку системных плат на базе чипсетов AMD X670E и X670 для Socket AM5 под настольные процессоры Ryzen 7000 серии "Zen 4", выход которых намечен на сентябрь. Учитывая стремление AMD расширить возможности подключения PCI-Express Gen 5 не только через слот PEG, новый чипсет X670E с несколькими слотами Gen 5 M.2 охватывает верхнюю часть серии материнских плат GIGABYTE AORUS - X670E AORUS Xtreme и X670E AORUS Master. Нижняя часть линейки основана на X670 и включает уровни AORUS Pro и AORUS Elite.

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И X670E, и X670 предлагают как минимум один слот PCI-Express 5.0 x16 (который может быть дополнительно разделен на два слота x8 Gen 5); и как минимум один слот PCI-Express 5.0 x4 M.2 NVMe, подключенный к процессору AM5. X670E отличается наличием дополнительного слота Gen 5 M.2, который подключен к SoC, а также возможностью подключения Gen 5 PCIe через чипсет. AORUS Xtreme лидирует в линейке благодаря чудовищному 18-фазному VRM, использующему 105 A DrMOS, 8-слойной печатной плате, четырем слотам Gen 5 M.2, встроенному аудио высочайшего класса с ЦАП для наушников производства ESS, AQuantia 10 GbE, WiFi 6E и множеству удобных для оверклокера функций.

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