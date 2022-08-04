Dead Island 2 была анонсирована чуть менее десяти лет назад, и хотя мы уже давно не получали официальной информации о состоянии игры, в этом году произошло несколько утечек. Согласно растущему числу источников, Dead Island 2 будет переиздана в ближайшее время.

Ранее в этом году игровой репортер Том Хендерсон сообщил, что источники сказали ему, что Dead Island 2 наконец-то выходит на рынок и, возможно, даже появится в этом году. Однако, пропустив большинство крупных летних событий, казалось, что, возможно, Dead Island 2 задержится до 2023 года.

Теперь в обновленном отчете со ссылкой на дополнительные источники, знакомые с разработкой игры, Хендерсон утверждает, что Dead Island 2 находится в "приличном состоянии разработки", в игре планируется около шести персонажей.

Embracer Group, материнская компания издателя Dead Island 2, Deep Silver, недавно сообщила инвесторам, что игра должна выйти в текущем финансовом году. Возможно, что новый трейлер игры появится либо на Gamescom Opening Night Live, либо на другом крупном ежегодном шоу Джеффа Кигли, The Game Awards, а дата релиза - 1 квартал 2023 года.

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