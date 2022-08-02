В прошлом месяце компания AMD представила альтернативу RTX Voice. Новая функция, известная как шумоподавление, официально поддерживается только на графических процессорах RNDA 2. Однако моддеры быстро смогли заставить ее работать и на более старых GPU с помощью модифицированных драйверов.

С помощью стороннего графического драйвера (основанного на релизе 22.7.1), разработанного пользователем Guru3D mylipho15 (через Reddit), вы сможете включить шумоподавление на графических процессорах Navi, Polaris и Vega. В конечном счете, разработчик также хочет привнести шумоподавление в устаревшие графические процессоры GCN.

На данный момент драйвер использует бета-версию, поэтому есть некоторые проблемы. Похоже, что функция в основном работает при звонках, но если оставить ее включенной, она может испортить другие источники звука, например, музыку.

В дополнение к бета-версии AMD Noise Suppression, последний графический драйвер NimeZ также представил бета-реализацию аппаратного планирования GPU.

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Мы видели похожий мод, выпущенный для обеспечения работы RTX Voice на старых GPU Nvidia. Конечно, устанавливать графический драйвер стороннего производителя следует только в том случае, если ваш GPU находится на гарантии и вы хорошо понимаете, что делаете.



