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Sabrent объявила о выпуске новых быстрых SSD Rocket 4 Plus G

Sabrent анонсирует линейку твердотельных накопителей Rocket 4 Plus G PCIe 4.0
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Новый Rocket 4 Plus G от Sabrent готов к взлету: их ультрасовременная прошивка O2 позволяет поднять на небывалую высоту самое быстрое хранилище - на планете или за ее пределами. Пусть ваши личные игровые приключения никогда не прерываются и не тормозятся из-за сбоев в воспроизведении контента. Этот твердотельный накопитель способен выдержать все, что бы вы на него ни загрузили. Выносливость - это другое имя устройства, и оно никогда вас не подведет.

Основой любой операционной системы является система хранения данных. Новый API DirectStorage от Microsoft становится все более популярным, и вы должны быть готовы воспользоваться его преимуществами. Microsoft Windows 11 готова ускорить работу приложений и игр, чтобы обеспечить максимально плавное взаимодействие с пользователем. К счастью, Rocket 4 Plus G готов помочь сделать это. Данные накопители будут иметь объем до 4 ТБ.

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