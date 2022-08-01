Бенчмарки процессоров Intel Core i5-13600K и Core i7-13700K QS

Есть ли что-то лучше, чем очередная утечка бенчмарков грядущих продуктов? На этот раз нам не придется довольствоваться Geekbench или каким-то другим бесполезным бенчмарком, поскольку пользователь bilibili из КНР опубликовал видео, где он проверил грядущие процессоры Intel Core i5-13600K и Core i7-13700K в 10 различных играх, плюс 3DMark Fire Strike и Time Spy. Это было сделано при 1080p, 1440p и 2160p с использованием видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Оба процессора являются QS или Qualification Samples, что означает, что они будут практически идентичны розничным чипам, если только в последний момент не будут обнаружены какие-либо проблемы. Процессоры тестировались с использованием материнской платы ASRock Z690 Steel Legends WiFi 6E, точнее, двух, поскольку использовалась версия DDR4 и DDR5. Оперативная память DDR4 работала на частоте 3600 МГц с медленными таймингами 18-22-22 в передаче 1, тогда как память DDR5 работала на частоте 5200 МГц, скорее всего, с таймингами 40-40-40, хотя модули были рассчитаны на 6400 МГц, в обоих случаях мы имеем дело с 32 ГБ.

Благодаря @harukaze5719 у нас есть несколько графиков, гораздо более удобных для чтения, чем те, которые предоставил человек, тестировавший эти два процессора. Каждый процессор сравнивался с его текущим эквивалентом SKU от Intel, и во многих протестированных играх прирост составил всего лишь от трех-четырех процентов. Однако в некоторых играх - при определенных разрешениях - особенно в паре с памятью DDR5, прирост производительности достигал 15-20%. В некоторых из протестированных игр, таких как FarCry 6 в разрешении 4K, игра оказывается ограниченной GPU, поэтому более быстрый CPU здесь не поможет, как видно из графиков ниже. Есть также несколько странных результатов, где системы, оснащенные DDR5, показали регресс в производительности, поэтому трудно сделать какие-либо окончательные выводы из этого теста. Тем не менее, оба процессора должны обеспечить приличный прирост производительности, если игра не ограничена GPU, около пяти процентов при 1440p в паре с памятью DDR5.

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