CORSAIR обновила линейку памяти VENGEANCE RGB новыми моделями
Компания CORSAIR, мировой лидер в производстве компонентов для энтузиастов, предназначенных для геймеров, создателей и сборщиков ПК, объявила о выпуске памяти VENGEANCE RGB DDR5, оснастив знаменитую модель VENGEANCE RGB, лучший выбор для энтузиастов производительности, технологией DDR5. Оптимизированные для новейших игровых ПК и рабочих станций и доступные в черном или белом цвете, эти модули обеспечивают сенсационную производительность DDR5 с потрясающим стилем RGB.
VENGEANCE RGB DDR5, выпускаемые вначале со скоростью до 6400 МТ/ и емкостью до 32 ГБ (2х16 ГБ), а вскоре появятся комплекты с частотой до 6600 МТ/с и 2х 32 ГБ, озарят вашу систему современным дизайном с яркой RGB-подсветкой, обеспечивая более высокие частоты, большую емкость и высокую производительность DDR5.
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