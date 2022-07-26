Новое поколение процессоров Xeon для рабочих станций от Intel почти готово. Стала известна линейка процессоров Sapphire Rapids, а также технические характеристики, позволяющие узнать количество ядер, тактовую частоту, кэш-память и TDP.Как сообщает VideoCardz, новые процессоры Xeon от Intel будут содержать до 56 ядер, 112 потоков, 105 МБ кэша и иметь TDP до 350 Вт. Как и серия Core, эти Xeon Sapphire Rapids-WS будут разделены на несколько сегментов. К ним относятся чипы W9 в верхнем сегменте, затем W7 и W5. Согласно утечке, самые высокочастотные процессоры будут работать на частоте 3, 2 ГГц.

Последние слухи утверждают, что эти чипы будут поддерживать DDR5-4800 по восьми каналам и PCIe 5.0 (112 полос). К сожалению, никто до сих пор не знает, когда Intel выпустит эти процессоры.

Хочется верить, что Intel официально объявит об этих процессорах до конца года.



