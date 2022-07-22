AMD готовит программное обеспечение для шумоподавления, которое будет поставляться с будущими обновлениями AMD Software Adrenalin. Являясь конкурентом NVIDIA RTX Voice, программа подавляет фоновый шум как от вашего микрофона, так и от собеседника в голосовом чате. Для этого она изолирует голос от звуков, которые она интерпретирует как фоновый шум или звуки, нехарактерные для голоса.

Как и NVIDIA, AMD полагается на "алгоритм глубокого обучения в реальном времени" для идентификации и выделения человеческих голосов из аудиопотока, хотя компания не сообщила, каким образом ИИ ускоряется на аппаратном обеспечении. Поскольку AMD Noise Suppression распространяется через пакет Adrenalin, есть основания полагать, что для использования программного обеспечения вам понадобится графический процессор AMD Radeon (дискретный или интегрированный).