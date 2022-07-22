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EK анонсировала новую линейку радиаторов для твердотельных накопителей M.2

EK Water Blocks анонсировала новую линейку радиаторов EK-Quantum Convection для твердотельных накопителей
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Компания EK Water Blocks, словенский производитель систем жидкостного охлаждения для ПК премиум-класса, выпустила свои первые радиаторы для твердотельных накопителей M.2 NVMe пять лет назад. С тех пор компания EK продала более ста тысяч таких устройств и завоевала репутацию производителя эффективных пассивных решений для охлаждения твердотельных накопителей M.2. Эта репутация привела к сотрудничеству с ведущими производителями накопителей, последним из которых является Seagate, и разработке радиатора для твердотельного накопителя FireCuda 530, который нашел свое место во многих игровых ПК и даже в консолях PlayStation 5.

Поскольку твердотельные накопители не собираются становиться медленнее, а только быстрее, потребность в решениях для охлаждения SSD будет только расти, и компания EK подготовила новый радиатор EK-Quantum Convection M.2 NVMe в рамках линейки Quantum. Редизайн принес не только эстетические изменения, но и одно очень важное функциональное обновление. Поскольку твердотельные накопители M.2 становятся все быстрее, они также набирают емкость и используют двухстороннюю компоновку. И именно здесь EK-Quantum Convection M.2 NVMe имеет преимущество.

EK-Quantum Convection M.2 NVMe - это пассивный алюминиевый радиатор для твердотельных накопителей M.2 NVMe. Хотя это не компонент водяного охлаждения, он является столь необходимым эстетическим и охлаждающим решением для многих владельцев ПК. Не секрет, что твердотельные накопители M.2 NVMe могут быстро перегреваться и подвергаться тепловому дросселированию, теряя при этом производительность. Однако новый радиатор от EK полностью предотвратит тепловое дросселирование в случаях с достаточным воздушным потоком или иным образом значительно продлит время до наступления теплового дросселирования SSD.

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