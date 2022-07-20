Snapdragon W5 Plus — наконец-то действительно новая платформа Qualcomm для смарт-часов нового поколения

Qualcomm Technologies, Inc. сегодня представила новейшие дополнения к набору премиальных платформ для носимых устройств - Snapdragon W5+ Gen 1 и Snapdragon W5 Gen 1. Эти платформы разработаны для продвижения ультранизкого энергопотребления и прорывной производительности для следующего поколения подключенных носимых устройств с акцентом на увеличенное время автономной работы, премиальный пользовательский опыт и элегантный, инновационный дизайн. Используя эти платформы, производители могут масштабировать, дифференцировать и быстрее разрабатывать продукты в постоянно растущей и сегментированной индустрии носимых устройств.

реклама

Новые усовершенствования флагманской платформы Snapdragon W5+ обеспечивают на 50% меньшее энергопотребление, в 2 раза более высокую производительность, в 2 раза более богатые возможности и на 30% меньший размер по сравнению с предыдущим поколением, что позволяет производителям носимых устройств предоставлять дифференцированный опыт, который требуют потребители. Основанная на гибридной архитектуре, специализированная платформа состоит из системы-на-чипе, выполненной по нормам 4 нм, и высокоинтегрированного сопроцессора постоянной готовности, выполненного по нормам 22 нм. В ней реализован ряд инноваций, включая новую архитектуру Bluetooth 5.3 с ультранизким энергопотреблением, острова с низким энергопотреблением для Wi-Fi, GNSS и аудио, а также состояния с низким энергопотреблением, такие как глубокий сон и спящий режим.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке