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Qualcomm запускает платформы Snapdragon W5+ и W5 для носимых устройств нового поколения
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Qualcomm Technologies, Inc. сегодня представила новейшие дополнения к набору премиальных платформ для носимых устройств - Snapdragon W5+ Gen 1 и Snapdragon W5 Gen 1. Эти платформы разработаны для продвижения ультранизкого энергопотребления и прорывной производительности для следующего поколения подключенных носимых устройств с акцентом на увеличенное время автономной работы, премиальный пользовательский опыт и элегантный, инновационный дизайн. Используя эти платформы, производители могут масштабировать, дифференцировать и быстрее разрабатывать продукты в постоянно растущей и сегментированной индустрии носимых устройств.

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Новые усовершенствования флагманской платформы Snapdragon W5+ обеспечивают на 50% меньшее энергопотребление, в 2 раза более высокую производительность, в 2 раза более богатые возможности и на 30% меньший размер по сравнению с предыдущим поколением, что позволяет производителям носимых устройств предоставлять дифференцированный опыт, который требуют потребители. Основанная на гибридной архитектуре, специализированная платформа состоит из системы-на-чипе, выполненной по нормам 4 нм, и высокоинтегрированного сопроцессора постоянной готовности, выполненного по нормам 22 нм. В ней реализован ряд инноваций, включая новую архитектуру Bluetooth 5.3 с ультранизким энергопотреблением, острова с низким энергопотреблением для Wi-Fi, GNSS и аудио, а также состояния с низким энергопотреблением, такие как глубокий сон и спящий режим.

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