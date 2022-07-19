Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Alienware представляет самый мощный ноутбук AMD Advantage с дисплеем 480 Гц

Компания Dell и её игровое подразделение Alienware представили три игровых ноутбука на базе новейших процессоров AMD Ryzen 6000
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 дешевле 50 тр</b> в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
3070 Ti за 60 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 MSI Gaming за 30тр - успей

Сегодня компания Alienware достигла новых рубежей, выпустив самый мощный 17-дюймовый ноутбук AMD Advantage, впервые представив революционную технологию панелей с частотой 480 Гц и представив первый в истории 16-дюймовый ноутбук серии Dell G. Мы продолжаем следовать принципу Alienware - создавать лучшие игровые возможности. Эти усовершенствования направлены на то, чтобы сделать изображение более четким, игровой процесс более плавным, а впечатления - более захватывающими благодаря идеальному сочетанию ведущих в отрасли игровых технологий и легендарного дизайна.

Для тех, кто ценит мощность, ноутбук Alienware m17 R5 - это то, что вам нужно. Он претендует на трон самого мощного в мире 17-дюймового ноутбука AMD Advantage, обеспечивая поистине выдающуюся производительность. Ноутбук m17 R5 создан благодаря партнерству с компанией AMD, в котором используются процессоры серии AMD Ryzen 6000, графика серии AMD Radeon RX 6000 и новые технологии AMD Smart Technologies. Сегодняшнее обновление приветствует новый графический процессор AMD Radeon RX 6850M XT 12 ГБ GDDR6 в линейке конфигураций.

Вот краткая информация обо всех технологиях AMD Smart Technologies, которые есть в Alienware m17 R5 в некоторых конфигурациях:

AMD SmartShift Max: динамическое переключение мощности между графическим процессором Radeon и APU повышает производительность в играх, рендеринге и при создании контента.

реклама

AMD SmartAccess Graphics: Повышение частоты кадров, снижение задержек и экономия заряда батареи за счет использования дискретной графики Radeon или Ryzen для рендеринга и презентации при поддержке AMD FreeSync. Доступно только в некоторых моделях.

AMD Smart Access Memory: Получите дополнительное преимущество, когда ваши процессоры Ryzen смогут использовать весь потенциал памяти видеокарты Radeon.

AMD FreeSync Premium: Положите конец нестабильному игровому процессу, обеспечив плавную, без артефактов производительность практически при любой частоте кадров. Эта технология адаптивной синхронизации согласовывает частоту обновления графики и дисплея для плавного игрового процесса.

Alienware m17 R5 обеспечивает экстремальную скорость и время отклика, чтобы вы могли играть в свои любимые игры с плавным геймплеем, вам будет казаться, что игра стала продолжением ваших чувств. Ноутбук m17 R5 также оснащен технологией охлаждения Alienware Cryo-tech со встроенной камерой испарения графики для поддержания высокой производительности при игре в графически интенсивные игры.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd advantage
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
11
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
51
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9

Интересные материалы

Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сервис онлайн объявлений "Авито" может прекратить свое существование, как и другие барахолки
58
Эксперт из США: если Нью-Йорк подвергнется ядерной атаке, погибнут 95% жителей
68
Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
21
Сколько стоит видеокарта для World of Tanks в магазинах РФ – 6 недорогих моделей от 6200 рублей
6
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
21
Криптовалютный рынок постепенно восстанавливается: Ethereum подорожала на 27%, а Биткоин – на 8,5%
12
В Китае RTX 3060 стоит оптом 20 тыс руб, а RTX 3080 от 40 тыс руб
18
Первые тесты подтвердили 2-кратное преимущество GeForce RTX 4090 над NVIDIA GeForce RTX 3090
20
На рынке криптовалют некто начинает пампить монеты доступные для майнинга на видеокартах
11
Цены на видеокарты NVIDIA и AMD в магазинах РФ почти вернулись к рекомендованным
11
Видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – игровые модели для 1080р со скидками до 40%
10
Британское правительство требует от производителей видеоигр защитить детей от «лутбоксов»
9
GeForce RTX 4090 на 30% быстрее в 3D Mark TimeSpy Extreme по сравнению с RTX 3090 Ti
16
Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
1
Тайваньская PSMC столкнулась с отказом клиентов закупать чипы в прежних количествах
3
Доигрались: Газпром объявил форс-мажор по поставкам газа. Пока только в Германию
105
Процессоры AMD Ryzen 7000 с памятью 3D V-Cache должны появиться к ноябрю
8
Стрекоза и Муравей: Европейские страны не успевают заполнить газовые хранилища к зиме
2
Первый взгляд на Warhammer 40 000: Rogue Trader
6
СМИ: российские блогеры потеряли до 90% дохода
28

Популярные статьи

Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
68
Агрессивное DRM-порабощение началось: Microsoft Pluton запрещает работу ОС Linux
26
10 утилит для мониторинга, настройки, разгона и стресс-тестов, которые всегда установлены на мой ПК
33
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)
13
Проект платформы "Северный полюс" вышел на финальный этап
24
О влиянии типа SSD накопителя в играх
18
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
11

Сейчас обсуждают

Mad Deepness
18:40
Для реализации потенциала NVmE, игры должны его поддерживать, поддерживать скоростной стримминг данных в реалтайме. Пока более-менее это поддерживает только киберпанк, ибо даже опцию имеет в настройка...
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Boris Kopyltsov
18:40
До майнеров этим ни кто не занимался.
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
analoговнет
18:39
Это не зелот )) Это его брат ))
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
x-Chief-x
18:38
Печаль... Чебурнет намного ближе, чем казалось раньше :)
Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
analoговнет
18:37
есть, но она доступна не для всех видеокарт
Итоги споров по видеокартам RTX 3060 Ti с видеопамятью Hynix
Зеновий Радеонович
18:37
Крипта не зависит от ФРС. Она ни от чего не зависит. То ж не фиат.
Цены на Ethereum и Bitcoin восстанавливаются
Владимир Захаров
18:37
Ты бы мне такое на улице сказал я бы тебе башку проломил сразу
Игорь Ашманов: рано или поздно Youtube будет заблокирован
Кристина Рейнхарт
18:36
Пхчкхалла бхелле инкаллах. Зеза, келгар.
Ethereum Classic подорожал на 45% - сможет ли криптовалюта заменить майнерам привычный Эфир
Алексей Румянцев
18:36
если озу и видео озу мало, то возможно и будет разница
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Олег Попов
18:35
Всего вам хорошего, я ещё буду потреблять эту ширпотребную информацию
Блогер нашёл простой способ запуска новых игр на старых видеокартах – GeForce GTX 1050 снова в строю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем