Сегодня компания Alienware достигла новых рубежей, выпустив самый мощный 17-дюймовый ноутбук AMD Advantage, впервые представив революционную технологию панелей с частотой 480 Гц и представив первый в истории 16-дюймовый ноутбук серии Dell G. Мы продолжаем следовать принципу Alienware - создавать лучшие игровые возможности. Эти усовершенствования направлены на то, чтобы сделать изображение более четким, игровой процесс более плавным, а впечатления - более захватывающими благодаря идеальному сочетанию ведущих в отрасли игровых технологий и легендарного дизайна.

Для тех, кто ценит мощность, ноутбук Alienware m17 R5 - это то, что вам нужно. Он претендует на трон самого мощного в мире 17-дюймового ноутбука AMD Advantage, обеспечивая поистине выдающуюся производительность. Ноутбук m17 R5 создан благодаря партнерству с компанией AMD, в котором используются процессоры серии AMD Ryzen 6000, графика серии AMD Radeon RX 6000 и новые технологии AMD Smart Technologies. Сегодняшнее обновление приветствует новый графический процессор AMD Radeon RX 6850M XT 12 ГБ GDDR6 в линейке конфигураций.

Вот краткая информация обо всех технологиях AMD Smart Technologies, которые есть в Alienware m17 R5 в некоторых конфигурациях:

AMD SmartShift Max: динамическое переключение мощности между графическим процессором Radeon и APU повышает производительность в играх, рендеринге и при создании контента.

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AMD SmartAccess Graphics: Повышение частоты кадров, снижение задержек и экономия заряда батареи за счет использования дискретной графики Radeon или Ryzen для рендеринга и презентации при поддержке AMD FreeSync. Доступно только в некоторых моделях.

AMD Smart Access Memory: Получите дополнительное преимущество, когда ваши процессоры Ryzen смогут использовать весь потенциал памяти видеокарты Radeon.

AMD FreeSync Premium: Положите конец нестабильному игровому процессу, обеспечив плавную, без артефактов производительность практически при любой частоте кадров. Эта технология адаптивной синхронизации согласовывает частоту обновления графики и дисплея для плавного игрового процесса.

Alienware m17 R5 обеспечивает экстремальную скорость и время отклика, чтобы вы могли играть в свои любимые игры с плавным геймплеем, вам будет казаться, что игра стала продолжением ваших чувств. Ноутбук m17 R5 также оснащен технологией охлаждения Alienware Cryo-tech со встроенной камерой испарения графики для поддержания высокой производительности при игре в графически интенсивные игры.