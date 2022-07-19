Epomaker представляет уникальную механическую клавиатуру FirstBlood B67
Выпущенная сегодня на Kickstarter, компания Epomaker представляет FirstBlood B67, которая отличается уникальным полностью акриловым дизайном. Благодаря фирменным двусторонним RGB-светодиодам эта компактная 65% клавиатура вместила в свой привлекательный форм-фактор широкий спектр универсальных функций. Она достаточно компактна, чтобы поместиться практически на любом рабочем столе, а также позволяет работать с интенсивным набором текста, повышая интуитивную скорость работы пользователей благодаря двойному проводному и беспроводному подключению и подключению нескольких устройств. Хотя клавиатуры сегодня стали неотъемлемой частью повседневной работы и личной жизни, все больше и больше пользователей не довольствуются обычными мембранными клавиатурами и ищут что-то, что может передать индивидуальность. FirstBlood B67 призвана начать революцию в эстетике настольных систем. Это одна из немногих акриловых клавиатур на рынке, в которой для изготовления корпуса B67 используется полностью цельный полупрозрачный акриловый материал. Она оснащена фирменными двусторонними RGB-светодиодами, которые могут светить как спереди, так и сзади. Кроме того, дизайн, обращенный на юг, помогает B67 отражать свет еще ярче, оживляя блестящую, как драгоценные камни, подсветку.
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