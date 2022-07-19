Kingston FURY, игровое подразделение компании Kingston Technology Company, Inc., мирового лидера в производстве продуктов памяти и технологических решений, объявило сегодня о выпуске памяти Kingston FURY Renegade DDR5 и Kingston FURY Renegade DDR5 RGB. Семейство Kingston FURY Renegade DDR5 разработано для обеспечения максимальной производительности вашей системы.

Семейство Kingston FURY Renegade DDR5 доводит производительность платформ DDR5 нового поколения до предела благодаря сверхбыстрой памяти со скоростью до 6400 МТ/с1 и быстрыми таймингами CL32. Благодаря первоклассным компонентам, настроенным вручную инженерами, прошедшим строгое тестирование на совместимость с ведущими материнскими платами отрасли, 100% заводское тестирование на скорость и сертификацию Intel XMP 3.0, покупатели могут наслаждаться максимальным разгоном.

Будь то элегантный алюминиевый теплораспределитель нового дизайна черного и серебристого цвета или динамичная светодиодная полоса подсветки, семейство Kingston FURY Renegade DDR5 дополняет внешний вид самых современных сборок ПК. Используйте Kingston FURY CTRL 3, чтобы выбрать один из 16 плавных, настраиваемых RGB световых эффектов для стильной игры, поддерживаемых в идеальной синхронизации с помощью запатентованной технологии Kingston FURY Infrared Sync Technology.

Идеально подходящие для создания контента, работы в режиме многозадачности или расширения возможностей новейших игр, Kingston FURY Renegade DDR5 и Kingston FURY Renegade DDR5 RGB являются идеальным выбором для геймеров, энтузиастов, создателей контента и экстремальных оверклокеров.

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"Мы рады предложить лучшее из двух миров: экстремальную производительность и максимальное спокойствие", - говорит Ивона Залевска, менеджер по DRAM, Kingston EMEA. "С семейством Kingston FURY Renegade DDR5 пользователи могут взять под контроль производительность своей системы и расширить границы возможного".

Kingston FURY Renegade DDR5 и Kingston FURY Renegade DDR5 RGB доступны в виде одиночных модулей по 16 ГБ и комплектов по 2 ГБ, со скоростью до 6400 MT/s и низкими задержками CL32. Они обеспечиваются ограниченной пожизненной гарантией и легендарной надежностью Kingston.



