Так что вероятность увидеть анонс новой Silent Hill высока

Вот уже несколько лет мы слышим утечки и слухи вокруг еще не анонсированного возрождения франшизы Silent Hill, хотя издатель Konami хранит полное молчание по этому поводу. Тем не менее, по словам одного из авторов утечки, на предстоящей выставке Tokyo Game Show мы наконец-то увидим официальный анонс Silent Hill.

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Этот слух исходит от известного автора утечек DuskGolem, который в прошлом уже обсуждал неуловимый Silent Hill. По словам DuskGolem, хотя это и спекуляция, они твердо уверены, что Tokyo Game Show будет тем местом и временем, когда мы, наконец, увидим возвращение Silent Hill: "буквально все известные мне компании, имеющие отношение к Silent Hill, будут присутствовать на следующей Tokyo Game Show, впервые все вместе и сразу, и среди них есть компании, для которых это первая в их жизни TGS, просто назовите меня немного подозрительным".

Отбросив спекуляции, DuskGolem позже предложил обновленную информацию о структуре разработки игры, заявив, что "Sony все еще участвует" в некотором качестве, а также тот факт, что: "игра разрабатывается более чем одной студией, это совместное производство". Что я могу сказать, так это то, что Масахиро Ито [режиссер Silent Hill 2] на 100% работает над этим проектом, у меня есть несколько его рисунков из этого проекта, чтобы доказать это, но я поделюсь ими позже, так как большинство рисунков показывают, возможно, немного слишком много".

Tokyo Game Show пройдет с 15 по 18 сентября, а это значит, что если DuskGolem прав, то нам осталось ждать совсем недолго, чтобы наконец узнать, каким будет будущее Silent Hill. Как вы думаете, будет ли Silent Hill на Tokyo Game Show? Что вы думаете об уже просочившихся подробностях?

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