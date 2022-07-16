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Компания Razer представила Stream Controller — консоль для стримеров и создателей контента

Razer представила конкурента Stream Deck - Razer Stream Controller
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Razer уже много лет предлагает "потоковое оборудование" в виде веб-камер, кресел, микрофонов и различных периферийных устройств, но теперь у компании есть собственное решение "все в одном". Новый контроллер Razer Stream Controller выходит в конце этого года и надеется отобрать корону у Elgato Stream Deck.

Razer Stream Controller предлагает полный пользовательский интерфейс, который можно настроить с помощью всех необходимых вам ярлыков. Имеется 12 тактильных клавиш-лезвий, которые можно привязать к любой команде или макросу, который вы хотите настроить, и вы можете настроить значки для более удобной навигации. По бокам расположены шесть тактильных аналоговых циферблатов, позволяющих настраивать звук для всех входящих в поток аудиоканалов.

Создатели также могут настроить специальные макеты, известные как "рабочие пространства", так что вы можете иметь настройку для потоковой передачи, настройку для редактирования и одну для личного использования, и все, что вам нужно сделать, это провести пальцем между ними на сенсорном дисплее. Вы можете увидеть несколько хороших примеров рабочих пространств, которые можно настроить, на странице Razer Stream Controller.

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Благодаря сотрудничеству с Loupedeck, Stream Controller предлагает полное программное обеспечение "все в одном", так что все необходимое находится в одном месте без необходимости использования дополнительных инструментов. Вы также можете использовать Loupedeck для поиска новых плагинов, профилей и пакетов иконок.

Вот полные технические характеристики:

Интерфейс: 12 тактильных клавиш-переключателей, 2 боковых ЖК-экрана, 6 тактильных аналоговых циферблатов, 8 программируемых кнопок.

Системные требования: macOS X 10.14 (и более поздние версии), системы Windows 10, программное обеспечение Loupedeck

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Размер: 151 x 101, 5 x 30, 2 мм

Вес: 210 г (только контроллер), угловая подставка - 216 г (включая съемную подставку)

Подключение: 2-метровый кабель USB-A - USB-C

Внутри коробки/Содержание упаковки: Razer Stream Controller, 2-метровый кабель USB-A - USB-C, съемная подставка.

Razer Stream Controller появится в продаже в конце этого года по цене £259, 99.

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Razer Stream Controller выглядит очень хорошим решением "все в одном".

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