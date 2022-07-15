Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые процессорные кулеры Floe Ultra RGB AIO от Thermaltake имеют ЖК-дисплей на помпе

Thermaltake выпустила процессорные кулеры Floe Ultra RGB серии AIO
[ ] для раздела Блоги
+
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Компания Thermaltake расширяет ассортимент процессорных кулеров AIO, добавляя серию Floe Ultra RGB. Новые кулеры Flow Ultra доступны с размерами радиаторов 240 мм и 360 мм и оснащены ЖК-дисплеем на помпе, что позволяет пользователям отображать пользовательские изображения или видео для дальнейшей персонализации сборки ПК.

В последние годы среди производителей AIO-кулеров набирает популярность тенденция использования дисплея на помпе, и покупателям эта идея также пришлась по душе. В худшем случае, если дисплей не нужен, его можно отключить, а в лучшем - он открывает новый способ настройки, позволяющий сделать вашу установку более индивидуальной. Дисплей можно настроить с помощью программного обеспечения TT RGB Plus, где вы также сможете настроить RGB-вентиляторы, поставляемые в комплекте с кулером. Вы можете вывести на дисплей любое изображение в формате JPG, GIF или PNG, а также видео MP4, AVI или MOV, если оно соответствует разрешению 480×480 и не превышает определенный лимит файлов.

В зависимости от размера радиатора, кулер может поставляться с двумя (240 мм) или тремя (360 мм) вентиляторами RGB. Способные развивать скорость вращения до 2000 об/мин, эти вентиляторы будут отвечать за охлаждение радиатора, который будет отводить тепло от процессора. Вы также можете использовать программное обеспечение TT RGB Plus 2.0 для настройки световых эффектов RGB на вентиляторах и синхронизации с другими компонентами, совместимыми с экосистемой TT RGB Plus.

Процессорный кулер Thermaltake Floe Ultra RGB AIO будет совместим с сокетами Intel и AMD, включая LGA 2066, 2011(v3), 2011, 1366, 1200, 1156, 1155, 1151 и 1150, а также AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2 и FM1.

реклама

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

floe ultra rgb aio
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
50
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
4
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 50
Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
2
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
36
RTX 3070 потеряла в цене 9000 руб за сутки и стоит дешевле 60 тыс руб, а RTX 3050 дешевле 30 тыс руб
19
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
26
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
23
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
58
В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
21
84 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
+
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
18
СМИ: Microsoft переходит на трёхлетний цикл разработки обновлений Windows
4
Core i9-13900K QS показал впечатляющую производительность и высокий уровень энергопотребления
24
В сеть попало изображение Intel Arc A750 Limited Edition для настольных ПК
+
NVIDIA готовится пересмотреть рекомендованные цены на видеокарты на этой неделе
14
Стоит ли покупать видеокарты от брендовых производителей – 5 выгодных моделей от 13 июля
12
Криптовалюты становятся всё менее привлекательны, а Биткоин дешевеет на фоне роста инфляции в США
2
На этой неделе NVIDIA снизит рекомендованные цены 4-х видеокарт RTX 3000
3
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – 5 недорогих моделей со скидками до 45%
25
Видеокарта на базе графического процессора Navi 31 получит 384-битный интерфейс памяти
4
Honor представила смартфон X40i с чипсетом Dimensity 700 и интересным дизайном блока задних камер
+
В EGS раздают стратегию по D&D и забавный инди-платформер
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
45
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
13
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
108
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
80
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
62
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
81

Сейчас обсуждают

Каа
18:38
Не понимаю смысла в б/у смартфоне... Просто беру раз в 5 лет средненький по рынку новый смарт и не парюсь... 3 года поддержки и обнов, а потом пару годиков так - эффективно.
На "Авито" запустили калькулятор для продажи б/у смартфонов
Каа
18:35
Зассали тебе все мозги мозгоёбы из гейропы... Вертайся-ка ты в свету, а не гляди во тьму!
Российских автолюбителей пересадят на дорогой китайский премиум – Tank 800 уже в 2023 году
mVlad
18:34
Да уже все придумано - официально разрешить ночь резни, вернее не так - ночь добычи мяса.
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Каа
18:25
Будет донатная помойка хуже танков... Ну ладно, пусть в гейропе донатят в шлак.
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
ЕjikVtUmАnэ
18:22
Редкосное дерьмо.Графоний не завезли толком,как будто из нулевых.Логики в действиях и умозаключениях персонажей-тут нет вообще.Сюжет копипаста и УГ с вкраплениями инклюзивности.ГГ Пратта со своей вытя...
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
BarDuck
18:18
Так сейчас и 16хх продаётся одновременно с 20хх и 30хх
Инсайдер: RTX 4090 выйдет в октябре 2022 г., а RTX 3080 и RTX 3070 перенесут на 2023 г.
SMA
18:13
>все те кто платит налоги в россии а откуда такая уверенность, что деньги именно с налогов россиян идут на войну, а не с налогов/доходов от нефти и газа, которые вы же и покупаете?!? ;) т.е. сами себе...
США начали снимать санкции с РФ - оборот продовольствия и медицины разрешен
Андрей Маликов
18:09
таа нам новости этой пендосской компашки не интересны, у нас уже есть импортзамещенный ответ - Метание коровьева помёта, без аналогов во всём мире
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
ffe
18:07
Не взлетит. Они отвернулись от Русского мира. Теперь у этих выродков впереди только нищета, забвение и ад.
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
Chihonya
18:07
А что, она сейчас таких денег не адекватных стоит? Я вроде за 19 брал...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем