Компания Thermaltake расширяет ассортимент процессорных кулеров AIO, добавляя серию Floe Ultra RGB. Новые кулеры Flow Ultra доступны с размерами радиаторов 240 мм и 360 мм и оснащены ЖК-дисплеем на помпе, что позволяет пользователям отображать пользовательские изображения или видео для дальнейшей персонализации сборки ПК.

В последние годы среди производителей AIO-кулеров набирает популярность тенденция использования дисплея на помпе, и покупателям эта идея также пришлась по душе. В худшем случае, если дисплей не нужен, его можно отключить, а в лучшем - он открывает новый способ настройки, позволяющий сделать вашу установку более индивидуальной. Дисплей можно настроить с помощью программного обеспечения TT RGB Plus, где вы также сможете настроить RGB-вентиляторы, поставляемые в комплекте с кулером. Вы можете вывести на дисплей любое изображение в формате JPG, GIF или PNG, а также видео MP4, AVI или MOV, если оно соответствует разрешению 480×480 и не превышает определенный лимит файлов.

В зависимости от размера радиатора, кулер может поставляться с двумя (240 мм) или тремя (360 мм) вентиляторами RGB. Способные развивать скорость вращения до 2000 об/мин, эти вентиляторы будут отвечать за охлаждение радиатора, который будет отводить тепло от процессора. Вы также можете использовать программное обеспечение TT RGB Plus 2.0 для настройки световых эффектов RGB на вентиляторах и синхронизации с другими компонентами, совместимыми с экосистемой TT RGB Plus.

Процессорный кулер Thermaltake Floe Ultra RGB AIO будет совместим с сокетами Intel и AMD, включая LGA 2066, 2011(v3), 2011, 1366, 1200, 1156, 1155, 1151 и 1150, а также AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2 и FM1.