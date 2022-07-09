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Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King

Кресло игровое AKRacing MAX черного цвета отличается оригинальным дизайном и максимальной степенью комфортности. Его крестовина выполнена из металла, что делает кресло устойчивым к нагрузке до 150 кг.
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Уверенно можно сказать, что сейчас нормальное игровое кресло дешевле 30000 взять нельзя. У дешевых там будет, скорее всего, либо какой-то фанерный каркас, либо материал обивки будет ужасный, либо, возможно, пена, которая будет являться наполнителем, просядет в течение одного года, и механизм качения будет дешевый топ-ган вместо мультиблока, а возможно совокупность этих всех недостатков будет присутствовать в таком кресле.

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Мультиблок - это механизм, благодаря которому вы можете качаться, можете фиксироваться в любом расположении, можете опускаться и подниматься. При этом это довольно крепкое и качественное решение, самое лучшее на сегодняшний день. У всех дорогих кресел стоит металлическая крестовина, чаще всего из алюминия.

4D подлокотники могут менять свое положение вверх-вниз, вращаться вокруг своей оси, а также двигаться влево-вправо относительно рукоятки и вперед-назад. У AKRacing MAX качественная мягкая экокожа, внутренняя пена или набивка мягче, чем на Сougar или DXRacer, что приятно.

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Свой DXRacer King я покупал в апреле 2018 года в магазине icover. За эти 4 года в нем ничего не сломалось, немного протерлись боковины. Вот фото.

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Для себя я отметил ряд проблем, чем меня не устроил на данный момент DXRacer. Немного протерлась обивка, но не критично. Немного стало хрустеть сиденье, но тоже не критично. Казалось бы, можно было просто взять просто новый DXRacer и не париться. Но я осознал чудовищный недостаток этого и всех подобных кресел – боковая поддержка бедер. Это ужас и кошмар. Эти бессмысленные ребра не дают свободно раздвинуть ноги и сидеть комфортно. У меня большие бедра и мне такой вариант очень некомфортен. Ноги все время сдвинуты друг к другу. Такие боковые поддержки подойдут седокам с тощими бедрами.

Стало ясно, что нужно кресло без поддержки бедер. Как вариант можно рассмотреть дорогое кресло Cougar Throne Royal, но в интернете жалуются на тотальный брак механизма откидывания спинки у этой модели. Хоть Cougar и присылает замену в период гарантии, связываться с этим не хотелось.

Отличным вариантом стало кресло AKRacing MAX. Кресло было куплено в Онлайнтрейд, ибо оно там стоило на 2000 р дешевле, чем в ДНС, плюс магазин постоянно раздает немного бонусов по праздникам и их хватило на бесплатную доставку. Сейчас его там уже нет в продаже, наверно я купил последнее, но оно есть в других магазинах в больших количествах.

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Кресло привезли быстро вот такой огромной коробке.

 

Габариты и вес указаны на упаковке. Каждая деталь внутри упакована. Крестовина полностью покрыта пупыркой.

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Под крестовиной лежит спинка в пакете.

Вот спинка уже без пакета.

Под спинкой в коробке лежат сиденье, коробка с колесами и мультиблоком и подушки.

В коробке с колесами положили инструкцию от другого кресла, но они пишут, что она универсальная.

Приятным сюрпризом стало то, что в комплекте лежат белые перчатки. Такого не было в поставке DXRacer King.

Из инструментов в прозрачной упаковке положили две шестигранные отвертки и три болта. Этими тремя болтами крепятся три пластиковые накладки. Все остальные болты уже вкручены в своих местах. Так что никакие дополнительные инструменты для сборки не понадобятся.

Инструкция для тех, кому это может быть интересно.

Нижняя часть сидушки выглядит опрятно, все болты на своих местах.

Устанавливаем мультиблок отверстием для газлифта назад.

И вот как выглядит собранное кресло.

Поставил рядом новый AKRacing MAX и старый DXRacer King. Сразу бросается в глаза насколько уже сиденье у DXRacer.

Сразу понравилась более низкая посадка у AKRacing. Все-таки DXRacer даже на минимальной высоте для меня высоковат. Я люблю сидеть низко. И вот AKRacing неожиданно оказался ниже, что порадовало. Одно из пяти колес в новом кресле отчаянно не хотело лезть на свое место, так что пришлось приложить большие усилия.

Бедра сразу почувствовали свободу, так как нет этих дурацких боковых ребер на сидушке. Хоть кому-то они нравятся? Эти плавники, которые не дают свободно раздвинуть ноги. Я не понимаю зачем все производители кресел ставят эту бессмысленную поддержку бедер. Это сковывает свободное положение ног, это вообще ни разу не удобно. Люди, сидящие в таких креслах, никогда не испытывают боковых нагрузок. Я думаю, их ставят только из-за мнимой красоты, и чтобы удорожить конструкцию.

Расскажите какое у вас кресло?

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