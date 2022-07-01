Valve наращивает производство Steam Deck, планируя в ближайшие недели удвоить количество поставляемых систем. Как выяснилось, консоль уже прошла через производственную ревизию, в ходе которой твердотельный накопитель был заменен на более дешевую модель.
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Во время первой волны все 256 ГБ и 512 ГБ Steam Deck поставлялись с твердотельным накопителем PCIe 3.0 x4, но, как сообщает Hardware Luxx, по состоянию на май 2022 года этот SSD был заменен на PCIe 3.0 x2 SSD.
Valve обновила веб-сайт Steam Deck, чтобы отразить это изменение, и заявила, что оно не должно повлиять на производительность игр. Однако это может потенциально повлиять на время загрузки, о чем Valve не упоминает. Чтобы узнать наверняка, нам придется подождать тестов между моделями, выпущенными до мая, и новейшей ревизией, но я думаю, что, скорее всего, это изменение осталось бы незамеченным для многих.
Valve не рассказала, почему она заменила SSD, но, скорее всего, это связано с увеличением объемов производства. В течение срока службы продукта производителям иногда приходится менять поставщиков или вносить другие изменения, чтобы максимизировать производственные возможности.