За годы своего существования клавиатура Corsair K70 претерпела множество изменений и остается одной из самых популярных игровых клавиатур на рынке. В этом месяце Corsair добавляет нового члена в семейство K70 - оптико-механическую клавиатуру K70 RGB TKL, которая, как следует из названия, заменяет традиционные механические переключатели на новую оптико-механическую технологию.

Благодаря знаменитому дизайну K70 RGB TKL с десятью бесключевыми клавишами и стильному алюминиевому корпусу, а также новым оптико-механическим переключателям OPX, разработанным компанией Corsair, новая клавиатура K70 TKL призвана установить новую планку для игровой периферии эспортного уровня.

Новые оптико-механические переключатели Corsair OPX имеют невероятно короткое расстояние срабатывания - 1, 0 мм, поэтому нажатия клавиш всегда регистрируются быстро. Это линейные переключатели, поэтому вы получаете плавный линейный ход для соревновательных игр, а не тактильное двухфазное нажатие клавиш со слышимым щелчком.

Среди других особенностей клавиатуры - съемный кабель USB Type-C, двойные колпачки PBT, 8000-герцовый hyper-polling для дальнейшего ускорения времени отклика и, конечно, RGB-подсветка каждой клавиши.

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Игровая оптико-механическая клавиатура Corsair K70 RGB TKL Champion Series доступна по всему миру уже на этой неделе по цене $149, 99 в США и €159, 99 в Европе.

Кто-нибудь из вас собирается приобрести новую клавиатуру в этом году? Что вы думаете о последней модели K70?



