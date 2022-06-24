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Мини ПК Intel NUC 12 "Serpent Canyon" будет включать графический процессор Arc A770M

Корпорация Intel в скором времени выведет на рынок игровые настольные компьютеры небольшого форм-фактора NUC 12 с кодовым именем Serpent Canyon
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Если вы ищете готовый SFF ПК, то готовящийся к выпуску Intel NUC 12 "Serpent Canyon" может стать идеальным вариантом. Этот ПК, оснащенный процессором Core i7 12-го поколения и мобильным GPU Intel Arc A-серии, кажется привлекательным решением для геймеров, которым нужен компактный настольный компьютер с достойной производительностью.

Придя на смену "Phantom Canyon", новый SFF-десктоп Intel оснащен 14-ядерным процессором Intel Core i7-12700H, что является значительным улучшением по сравнению с Core i7-1165G7. Более того, Intel также будет использовать свои собственные мобильные графические процессоры серии Arc A, вплоть до GPU Arc A770M. Будет ли он усовершенствован по сравнению с RTX 2060 своего предшественника, пока неизвестно.

Порты подключения на переднем входе/выходе включают слот для карт SDXC с поддержкой UHS-II, два порта USB-A 3.2, разъем Thunderbolt 4 и 3, 5-мм аудиоразъем. На задней панели расположены четыре разъема USB Type-A, интерфейс Intel 2.5G Ethernet, дополнительный разъем Thunderbolt 4, порт HDMI 2.1 и DisplayPort 2.0 (одно из первых устройств с этим интерфейсом). В сообщении на сайте Baidu не указана цена или дата выхода, но говорится, что новый SFF ПК "скоро появится".

Новый NUC 12 "Serpent Canyon" от Intel выглядит как миниатюрный компьютер, который должен быть способен запускать большинство последних игр.

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