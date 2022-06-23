Недавно мы слышали слухи о том, что Intel работает с производителями материнских плат, чтобы сделать больший толчок к внедрению памяти DDR5 в Raptor Lake. Однако после появления новых платформ Z790 и H770 все еще будет несколько вариантов материнских плат с памятью DDR4, как высокого, так и среднего уровня, что подтверждается недавно просочившейся информацией о линейке материнских плат ASRock.

VideoCardz получил утечку списка предстоящих материнских плат ASRock для платформы Intel Raptor Lake. Среди них будут как высококлассные материнские платы Z790, так и более доступные материнские платы H770. Ранее мы не знали, насколько будет поддерживаться память DDR4 в новых материнских платах 700-й серии, поскольку Intel, как сообщается, хочет ускорить переход на DDR5. Тем не менее, в просочившемся списке плат ASRock есть как минимум пять моделей DDR4, так что, похоже, поддержка старого стандарта памяти сохранится.

Если предположить, что утечка достоверна, стартовая линейка материнских плат ASRock 700-й серии будет включать модель Taichi, которая, вероятно, станет флагманской. Мы также получим пять плат Phantom Gaming, две модели M-ATX и три ATX, две C-серии, вероятно, начального уровня, и модель Pro, которая должна занять место между начальным и игровым вариантами. Что касается плат H770, у нас есть две модели Phantom Gaming и модель Steel Legend. Другие платы H770 должны появиться позднее.

В линейке нет плат B760, но это не значит, что их не будет. Ранее в этом году Biostar подтвердила, что работает над материнскими платами Z790 и B760, поэтому все еще есть вероятность одновременного запуска трех чипсетов. Ожидается, что Raptor Lake выйдет в конце третьего/четвертого квартала вместе с новыми материнскими платами 700-й серии.

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Четырех вариантов материнских плат Z790, совместимых с DDR4, должно быть достаточно для большинства пользователей, но наличие только одного варианта с H770 может оказаться недостаточным. Материнские платы H770 - это продукты среднего уровня для пользователей с несколько ограниченным бюджетом, которые, скорее всего, выберут DDR4 вместо DDR5.