Microsoft уменьшает задержку в Xbox Cloud Gaming и добавляет поддержку мыши и клавиатуры

Сервис Xbox Cloud Gaming теперь доступен на огромном количестве устройств, от iOS и Android до ПК, консолей Xbox и даже телевизоров Samsung. Поскольку сервис продолжает набирать обороты, Microsoft стремится к новым обновлениям. На данный момент серверы xCloud уже оснащены аппаратным обеспечением Xbox Series X, а вскоре в сервисе будет реализована новая технология низкой задержки, а также поддержка клавиатуры и мыши.

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В новой видеопрезентации о предстоящих улучшениях Xbox Cloud Gaming инженер Microsoft Морган Браун подтвердил, что поддержка мыши и клавиатуры для потокового вещания уже на подходе, призывая разработчиков поддерживать дополнительный метод ввода. Консоли Xbox уже поддерживают мышь и клавиатуру, но именно разработчики должны включить их в игры. Как отмечает The Verge, это может привести к тому, что такие игры, как Sea of Thieves, Minecraft и Halo Infinite получат поддержку мыши и клавиатуры.

Что касается улучшения задержки Microsoft, то в настоящее время компания работает над новым методом "Direct Capture" для потоковой передачи, который снижает задержку с 74 мс до 12 мс. Недостатком является более низкое максимальное разрешение (4K против 1440p), но поскольку в настоящее время xCloud ограничивается 1080p, это не должно стать проблемой.

Конкретных сроков введения новых функций нет, но мы должны увидеть обновление xCloud до конца года.

Общеизвестно, что задержка - это самая большая проблема потоковой передачи игр на данный момент. Визуально картинка приемлемая, но если геймплей кажется слегка неотзывчивым, вы получите меньше удовольствия, чем от игры на реальном устройстве. Nvidia добилась определенных успехов в этой области в прошлом году, предложив потоковую передачу 120FPS и серверы на базе RTX 3080. Теперь и Microsoft собирается внести некоторые значительные улучшения в этой области.

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