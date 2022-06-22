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Сервис NZXT BLD будет доступен в Великобритании, Испании и Новой Зеландии

С BLD вы экономите время на ожидание прибытия каждого компонента и время, необходимое для самостоятельной сборки.
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В течение нескольких лет компания NZXT предлагала свою собственную услугу по сборке ПК непосредственно для потребителей, позволяя клиентам выбирать комплектующие на основе игр, в которые они чаще всего играют, а затем собирать и отправлять им ПК. Программа NZXT BLD была доступна только в США, но сейчас происходит глобальное расширение, и NZXT BLD будет доступна в Великобритании, Испании и Новой Зеландии.

NZXT предлагает целый ряд систем BLD, рассчитанных на любой бюджет, для геймеров, создателей и стримеров. С BLD вы можете определить бюджет, выбрать ПК на базе AMD или Intel, а затем перейти к полной индивидуальной сборке с комплектующими, соответствующими вашему бюджету. После этого вам останется только выбрать спецификации, оформить заказ, а все остальное сделает NZXT.

В рамках продолжающейся глобальной экспансии NZXT, сервис пользовательских ПК BLD будет запущен в Испании и Новой Зеландии сегодня, а затем в Великобритании позже этим летом. Инструмент пользовательской сборки также поставляется с вкладкой производительности, так что вы можете выбрать интересующие вас игры и получить приблизительное представление о том, какой частоты кадров вы должны достичь с выбранными спецификациями.

Если производительность выбранной вами системы не превысит 10% от заявленной NZXT, вы сможете вернуть компьютер бесплатно. Помимо заказных ПК, это расширение также означает, что NZXT будет продавать свое популярное оборудование и периферию, включая корпуса серии H, жидкостные кулеры Kraken AIO, потоковое оборудование, клавиатуры и многое другое.

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