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Механическая клавиатура TH96 от Epomaker поддерживает горячую замену переключателей

Механическая клавиатура TH96 от Epomaker поддерживает горячую замену переключателей и беспроводную связь 2,4 ГГц
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Если вам надоели стандартные механические игровые клавиатуры, которые доминируют на рынке, то стоит обратить внимание на TH96 от Epomaker. Новая клавиатура создана с учетом индивидуальных особенностей пользователя и предлагает горячую замену платы, фирменные переключатели, RGB-подсветку и поддержку QMK/VIA.

Epomaker разработала TH96 как полнофункциональную клавиатуру по доступной цене. При наборе текста TH96 должна быть заметно тише, чем обычная клавиатура, благодаря использованию звукопоглощающей пены и толстой силиконовой амортизирующей прокладки. В углу также находится мультимедийный диск, позволяющий быстро воспроизводить/паузировать видео или повышать/понижать громкость системы.

Беспроводная модель TH96 поддерживает Bluetooth 5.0, беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и проводное соединение, что позволяет подключаться к трем различным устройствам одновременно. Для настройки этой модели пользователи должны использовать прилагаемое фирменное программное обеспечение. В модели QMK/VIA, которая подключается исключительно через кабель USB-C, пользователи могут программировать отдельные слои, создавать макросы, переназначать клавиши и настраивать RGB-подсветку с помощью инструментов с открытым исходным кодом.

Независимо от варианта, TH96 может оснащаться линейными переключателями Flamingo Linear или тактильными переключателями Budgerigar Tactile. Переключатели Flamingo с ходом 3,8 мм и усилием срабатывания 45 г используют двойные удлиненные пружины для более быстрого отскока. Что касается переключателей Budgerigar, то они имеют силу срабатывания 47 г, расстояние перемещения 3,8 мм и рассчитаны на 100 миллионов нажатий, чего должно хватить на несколько десятилетий.

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Новая клавиатура Epomaker доступна в темно-сером цвете с белыми и серыми накладками или в белом цвете с серыми, светло-серыми и желтыми накладками.

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