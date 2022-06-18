Механическая клавиатура TH96 от Epomaker поддерживает горячую замену переключателей
Если вам надоели стандартные механические игровые клавиатуры, которые доминируют на рынке, то стоит обратить внимание на TH96 от Epomaker. Новая клавиатура создана с учетом индивидуальных особенностей пользователя и предлагает горячую замену платы, фирменные переключатели, RGB-подсветку и поддержку QMK/VIA.
Epomaker разработала TH96 как полнофункциональную клавиатуру по доступной цене. При наборе текста TH96 должна быть заметно тише, чем обычная клавиатура, благодаря использованию звукопоглощающей пены и толстой силиконовой амортизирующей прокладки. В углу также находится мультимедийный диск, позволяющий быстро воспроизводить/паузировать видео или повышать/понижать громкость системы.
Беспроводная модель TH96 поддерживает Bluetooth 5.0, беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц и проводное соединение, что позволяет подключаться к трем различным устройствам одновременно. Для настройки этой модели пользователи должны использовать прилагаемое фирменное программное обеспечение. В модели QMK/VIA, которая подключается исключительно через кабель USB-C, пользователи могут программировать отдельные слои, создавать макросы, переназначать клавиши и настраивать RGB-подсветку с помощью инструментов с открытым исходным кодом.
Независимо от варианта, TH96 может оснащаться линейными переключателями Flamingo Linear или тактильными переключателями Budgerigar Tactile. Переключатели Flamingo с ходом 3,8 мм и усилием срабатывания 45 г используют двойные удлиненные пружины для более быстрого отскока. Что касается переключателей Budgerigar, то они имеют силу срабатывания 47 г, расстояние перемещения 3,8 мм и рассчитаны на 100 миллионов нажатий, чего должно хватить на несколько десятилетий.
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Новая клавиатура Epomaker доступна в темно-сером цвете с белыми и серыми накладками или в белом цвете с серыми, светло-серыми и желтыми накладками.
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