В этом обновлении Microsoft также внесла некоторые другие изменения в пользовательский интерфейс, направленные на упрощение навигации по приложению и улучшение запуска игр

Компания Microsoft недавно внесла ряд ключевых улучшений в приложение Xbox для ПК. Приложение не только было обновлено, чтобы дать пользователям больше свободы в установке игр и файлов, но вскоре оно также позволит вам узнать, справляется ли ваш ПК с задачей запуска любой игры в библиотеке.

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Компания Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox App на Windows 10 и Windows 11. Новое обновление добавляет новый индикатор производительности в пользовательский интерфейс при просмотре доступных игр. Это короткое сообщение позволит вам узнать, способен ли ваш ПК справиться с конкретной игрой, или же другие пользователи с аналогичными характеристиками столкнулись с проблемами производительности.

Новый индикатор производительности появится не во всех играх сразу, поскольку компания Microsoft все еще находится в процессе сбора данных о производительности игр в библиотеке Game Pass.

В этом обновлении Microsoft также внесла некоторые другие изменения в пользовательский интерфейс, направленные на упрощение навигации по приложению и улучшение запуска игр. Все ключевые разделы приложения теперь имеют ярлык на боковой панели, установки теперь легче отслеживать, а функция поиска Game Pass стала более точной.

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