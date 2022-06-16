За последние годы компания AOC выпустила несколько достойных ультрашироких игровых мониторов, но новый AGON Pro AG344UXM может стать лучшим из них. Новый монитор оснащен светодиодным дисплеем Mini-LED с 1152 зонами затемнения, сертификацией DisplayHDR 1000 и частотой обновления 170 Гц для сверхплавной игры - однако, чтобы его себе позволить, вам понадобятся глубокие карманы.

AG344UXM расширяет портфолио высококлассных мониторов AGON PRO новой ультраширокой моделью. Подсветка Mini-LED и несколько зон локального затемнения позволяют панели достичь более глубоких уровней черного и обеспечить превосходные впечатления от просмотра HDR с пиковой яркостью до 1000 нит. Основная панель также выполнена по технологии IPS, поэтому вы получаете отличные углы обзора, 10-битную глубину цвета и широкий охват цветовой гаммы, включая 99% DCI-P3 и 100% sRGB.

Как и в мониторе AGON PRO, здесь мало компромиссов, поэтому вы получаете максимальную частоту обновления 170 Гц для сверхплавных игр в разрешении 3440×1440, а также время отклика 1 мс GtG, поэтому задержка ввода остается низкой. Также поддерживается технология Adaptive-Sync, поэтому вы можете использовать режим G-Sync Compatible на компьютерах Nvidia или FreeSync на системах AMD для устранения разрывов экрана.

Дисплей оснащен разъемом DisplayPort 1.4, а также HDMI 2.1, поэтому он будет отлично сочетаться с консолями нового поколения. Пользователи также смогут воспользоваться входом USB-C, который поддерживает сигнал дисплея и подачу питания мощностью до 90 Вт. Другие функции включают 4-портовый USB-концентратор и KVM-переключатель для управления устройством, подключенным через USB-C.

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AOC AGON Pro AG344UXM будет доступен с июля 2022 года по цене £1429.99 (€1650)