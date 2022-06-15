Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

HyperX представила новые беспроводные игровые наушники

HyperX представила беспроводные игровые наушники со сроком службы батареи до 10 часов на одном заряде.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

В отличие от гарнитур, беспроводных игровых наушников не так много. Однако ситуация начинает меняться, поскольку производители выпускают все больше таких наушников. В этом месяце компания HyperX присоединяется к этому клубу со своими новыми наушниками Cloud Mix Buds.

HyperX Cloud Mix Buds - это первые настоящие беспроводные наушники компании с двухрежимной беспроводной связью. Благодаря беспроводному адаптеру USB-C, вы можете подключить наушники через беспроводную связь с низкой задержкой на частоте 2, 4 ГГц для игр. В комплект наушников также входит настольный кабель USB-C - USB-C, который позволяет разместить адаптер там, где вам удобно, что дает возможность легко переключаться между режимами подключения. Кроме того, для общего прослушивания можно использовать подключение Bluetooth 5.2.

Новые наушники HyperX Cloud Mix Buds предлагают виртуальный объемный звук 7.1. Каждый наушник оснащен 12-мм динамическим излучателем и поддерживает DTS Headphone: X для захватывающего пространственного 3D-звука. С помощью программного обеспечения HyperX Ngenuity можно изменять настройки звука, настраивать сенсорные элементы управления и регулировать эквалайзер.

Для максимального комфорта в комплект поставки наушников входят три пары силиконовых насадок, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящую для вас. В комплект также входит зарядный чехол с небольшим отверстием для беспроводного адаптера. Сами по себе наушники могут работать в течение 10 часов, но зарядный чехол может продлить это время до 33 часов. HyperX Cloud Mix Buds появятся в продаже в этом месяце по цене $149,99.

реклама


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

hyperx cloud mix buds
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
6
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
11
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
73
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14

Интересные материалы

Главные игры июня 2022 года
6 июня 2022 35
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10 июня 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
50
Корпорация Boeing столкнулась с трудностями производства бортов 737 МАХ из-за санкций против России
32
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
24
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50 000р
55
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
23
Магазины РФ скинули цены на видеокарты NVIDIA и AMD – Radeon RX 6750 XT потеряла 30% за месяц
15
Стала известна причина переноса выхода серии GeForce RTX 4000 – NVIDIA распродаёт накопленные запасы
18
Биткоин подешевеет до 6000 долларов, а Эфир ждёт затяжная криптозима – эксперты РБК
21
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись к рекомендованным – GeForce RTX 3050 стоит 28 000р
22
Видеокарты NVIDIA возвращаются к рекомендованным ценам в РФ – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
14
Эфир обрушится ниже $1000, а Биткоин упадёт до $20 000 на фоне повышения ставки ФРС – JPMorgan
28
15 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
1
Часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикум» утекла в свободный доступ – пострадали 300 000 человек
2
На фоне обвала Эфира доходы майнеров резко снизились – окупаемость видеокарт выросла до 53 месяцев
11
Российские ритейлеры продолжают снижать цены на видеоадаптеры
18
Запуск серии видеокарт AMD Radeon 7000 может прийтись на период с конца октября до середины ноября
2
Цены на видеокарты в российских магазинах почти приблизились к рекомендованным
38
Новый владелец McDonald`s в РФ мог приобрести сеть ресторанов за 1 рубль
14
Илон Маск, Чанпэн Чжао и Джефф Безос возглавили список миллиардеров-неудачников, потеряв $223 млрд
7
Samsung Galaxy Flip 3 согнули 418 500 раз, после чего смартфон сломался
1

Популярные статьи

Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
23
Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070
23
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
24
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
66
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
88
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
71
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
21
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
28

Сейчас обсуждают

[Леди Яга]
23:29
>> Про то, что 12400 - хлам, я не говорил, так что хватит нагло врать "Раз ты не можешь угомониться, то скажу тебе, что больше 90 процентов сборок и покупки отдельных комплектующих - это бюджетный хл...
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
CTyDeHT
23:28
После страшилки о прикрытие вацапа - многие идеиные пользователи на всякий случай зарегались
С конца февраля популярность Telegram в России удвоилась
Валерий Муравицкий
23:28
врачи и учителя с качественным Советским образованием в Российских деревнях не ценились и вряд ли будут. А самые продвинутые специалисты давно за границей
Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
KILHARD
23:25
16 средняк крепкий 32 игровой без отказов в чём либо
Сколько ОЗУ нужно современному игровому ПК – 4 Гб+ GeForce RTX 3080 против 10 игр в тесте TG
Leon75
23:24
Нет, кфа2. Эта вторая у меня карта от этой конторы, первая была 1066 купленная в 18 году и кроме всего хорошего ничего не могу о ней сказать, ушла во временный отдых - пойдет в пк дочки, когда начну е...
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
RED
23:13
USDD по сути тот же скам, что и UST. Падает TRX - падает стейбл. В этом плане USDT и BUSD намного надежней, за ними хоть что-то реальное стоит.
На грани обвала ещё один алгоритмический стейблкоин – USDD
cibershot
23:12
Че делать будешь если завтра хьюникс заглючит?
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
Merovingl
23:11
Все по канонам Diablo 2 Ressurected, если нельзя изменить пол, ориентацию и расу, меняют возраст
В ремейке The Last of Us зачем-то «состарили» одну из ключевых персонажей — геймеры недовольны
Olexey Arestovich
23:10
толерантность все дела, должна быть так себе чтобы девочки не смущались играющие, а в оригинале она секси, почему ее еще не сделали чернокожим трансгендером?
В ремейке The Last of Us зачем-то «состарили» одну из ключевых персонажей — геймеры недовольны
Ultimauser
23:04
Случайно не inno 3d ichill x4? Жди горелые мосфеты...
5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем