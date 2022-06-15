В отличие от гарнитур, беспроводных игровых наушников не так много. Однако ситуация начинает меняться, поскольку производители выпускают все больше таких наушников. В этом месяце компания HyperX присоединяется к этому клубу со своими новыми наушниками Cloud Mix Buds.

HyperX Cloud Mix Buds - это первые настоящие беспроводные наушники компании с двухрежимной беспроводной связью. Благодаря беспроводному адаптеру USB-C, вы можете подключить наушники через беспроводную связь с низкой задержкой на частоте 2, 4 ГГц для игр. В комплект наушников также входит настольный кабель USB-C - USB-C, который позволяет разместить адаптер там, где вам удобно, что дает возможность легко переключаться между режимами подключения. Кроме того, для общего прослушивания можно использовать подключение Bluetooth 5.2.

Новые наушники HyperX Cloud Mix Buds предлагают виртуальный объемный звук 7.1. Каждый наушник оснащен 12-мм динамическим излучателем и поддерживает DTS Headphone: X для захватывающего пространственного 3D-звука. С помощью программного обеспечения HyperX Ngenuity можно изменять настройки звука, настраивать сенсорные элементы управления и регулировать эквалайзер.

Для максимального комфорта в комплект поставки наушников входят три пары силиконовых насадок, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящую для вас. В комплект также входит зарядный чехол с небольшим отверстием для беспроводного адаптера. Сами по себе наушники могут работать в течение 10 часов, но зарядный чехол может продлить это время до 33 часов. HyperX Cloud Mix Buds появятся в продаже в этом месяце по цене $149,99.

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