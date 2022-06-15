Прошло три года с момента выхода последней крупной игры Fire Emblem, Three Houses, для Nintendo Switch, и с тех пор фанаты с нетерпением ждут продолжения. В этом месяце выйдет Fire Emblem Warriors: Three Hopes, спин-офф игры Musou, и похоже, что Nintendo может иметь в рукаве секретную основную игру Fire Emblem, которая выйдет в конце года.

Эмили Роджерс, инсайдер Nintendo с приличным послужным списком, недавно поделилась некоторыми новыми сведениями о следующей крупной игре Fire Emblem. Ранее в этом году они утверждали, что новая игра "почти готова" и должна выйти в этом году, по аналогии с 2017 годом, когда вышла Fire Emblem Warriors, а затем Fire Emblem Echoes несколькими месяцами позже.

Теперь Роджерс снова вернулся с обновленной информацией о следующей игре Fire Emblem. Согласно их источникам, игра создается в сотрудничестве между Intelligent Systems, Koei Tecmo и одной из других студий Koei, Gust. Изначально игра должна была выйти в рамках 30-летнего юбилея Fire Emblem.

Главный герой новой игры будет как-то связан с драконом и будет иметь "странные красные и синие волосы". Новой фишкой этой части станут призывы, позволяющие игрокам вызывать персонажей Fire Emblem из прошлого для помощи в бою.

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Ничего из этого не было официально подтверждено Nintendo, но, как сообщается, в конце этого месяца состоится новый Direct, который будет посвящен играм, выходящим на Switch в конце 2022 года, и, возможно, даст нам представление о том, что нас ждет в 2023 году.