Раскрыто первое сюжетное DLC для Resident Evil Village

Вчера вечером на выставке Capcom Showcase издатель рассказал о следующих крупных обновлениях для Resident Evil Village. На подходе не только сюжетное расширение, но и возможность играть от третьего лица, а также отложенный многопользовательский режим Re: Verse.

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Пакет Winter"s Expansion включает в себя режим игры от третьего лица, а также новое сюжетное DLC под названием "Shadows of Rose", действие которого происходит полностью от третьего лица. В новом сюжетном дополнении игрокам предстоит взять на себя роль Роуз, дочери Итана, и взглянуть на события, происходящие после окончания кампании Resident Evil Village.

DLC появится в продаже 28 октября и будет включено в комплект Resident Evil Village: Gold Edition, а для тех, кто уже владеет базовой игрой, его можно будет приобрести отдельно. В этот день также появится Re: Verse.

Re: Verse - это многопользовательский режим deathmatch, который первоначально планировалось выпустить вместе с Resident Evil Village в качестве бесплатного дополнения для всех владельцев игры. Однако после первых сетевых тестов режим был отложен на неопределенный срок и появился только на этой неделе на выставке Capcom.

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