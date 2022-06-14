Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Resident Evil Village получит сюжетное DLC и многопользовательский режим Re: Verse в этом году
Раскрыто первое сюжетное DLC для Resident Evil Village
анонсы и реклама
3060 Ti MSI Gaming за 60 с началом
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ

Вчера вечером на выставке Capcom Showcase издатель рассказал о следующих крупных обновлениях для Resident Evil Village. На подходе не только сюжетное расширение, но и возможность играть от третьего лица, а также отложенный многопользовательский режим Re: Verse.

реклама

Пакет Winter"s Expansion включает в себя режим игры от третьего лица, а также новое сюжетное DLC под названием "Shadows of Rose", действие которого происходит полностью от третьего лица. В новом сюжетном дополнении игрокам предстоит взять на себя роль Роуз, дочери Итана, и взглянуть на события, происходящие после окончания кампании Resident Evil Village.

DLC появится в продаже 28 октября и будет включено в комплект Resident Evil Village: Gold Edition, а для тех, кто уже владеет базовой игрой, его можно будет приобрести отдельно. В этот день также появится Re: Verse.

Re: Verse - это многопользовательский режим deathmatch, который первоначально планировалось выпустить вместе с Resident Evil Village в качестве бесплатного дополнения для всех владельцев игры. Однако после первых сетевых тестов режим был отложен на неопределенный срок и появился только на этой неделе на выставке Capcom.

анонсы и реклама
3070 Ti за 80 тр в Регарде
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#resident evil village
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Resident Evil Village получит бесплатный DLC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Криптозима близко – держатели Эфира избавляются от активов, курс рухнул до $1250, а эксперты винят Виталика Бутерина
45
121 смартфон Xiaomi получит новую прошивку MIUI 13.5
2
Геймеры из РФ избавляются от консолей PlayStation и Xbox – количество предложений увеличилось до 70%
34
Цены на геймерские видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070Ti стоит 70 000р
14
Биткоин рухнул до 24 500 долларов США и может упасть ниже 20 000 долларов
13
Samsung заметно сократила производственную программу по смартфонам на этот год
+
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – флагманы NVIDIA и AMD со скидками до 50 000р
53
Старый McDonald’s под новым соусом – что изменилось, и как прошло открытие фастфуда в Москве
15
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – флагманы со скидкой до 90 000 рублей
24
Санкции против РФ спровоцировали глобальный экономический, продовольственный и энергетический кризис
13
Корпорация Boeing столкнулась с трудностями производства бортов 737 МАХ из-за санкций против России
23
GSC Game World отказалась от русской озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2
61
VideoCardz: nVidia будет пытаться снижать стоимость RTX 30 за счёт переноса RTX 40
6
Премьера геймплея Starfield: строительство базы и корабля, стрельба при 15 кадрах/c, а также около 1000 планет для исследования
31
Геймерские процессоры Intel дешевеют в магазинах РФ – Core i5-12600K потерял 30% за несколько недель
5
Криптовалюты быстро дешевеют на фоне информации о рекордной инфляции в США
23
Samsung Galaxy Tab A7 2022 Edition получит процессор Unisoc T618
+
Ethereum рухнул до 1200 долларов – это наихудший показатель за полтора года
38
На фоне обвала Эфира доходы майнеров резко снизились – окупаемость видеокарт выросла до 53 месяцев
10
В Германии представили корпус для ПК с огромными радиаторами на каждой боковой панели
5

Популярные статьи

Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070
21
A4Tech KV-300H и Logitech G102 - конец трехлетних мучений
129
Ледяная башня: Работают ли трубки систем охлаждения ЦП при низких температурах
54
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
10
Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
14
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
5

Сейчас обсуждают

Маша Фролова
00:29
покупай отечественное, клоун) нафиг заграничное покупать))?
Patriot представил SSD накопитель с RGB-подсветкой емкостью 512 ГБ и 1 ТБ
Маша Фролова
00:27
ты даунито хромосомо - подтвердил)))) для особо тупых написано же - локализация на 2 языках))) скотина необразованная)))
Грузовик смерти — в начальном видеоролике S.T.A.L.K.E.R. 2
Загид
00:22
Так 3060ti берут из за цена/качество, это лучшая карта у nvidia по этому параметру, кто же знал что так будет с памятью, просто нужно брать карты на samsung.
Дефектная память Hynix на видеокартах RTX3060 Ti, продолжение истории.
Алексей Каренин
00:19
на Prolimatech не нужно и ничего покупать Там оригинальное крепление за 15 минут доделывается до ума и становится на 1700 Можно еще купить какой нибудь бэкплейт под1700 с m3 резьбой для удобства, а мо...
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
VRoman
00:14
Прошлым не интересуюсь, т.к. для меня оно прошло и не имеет никакого значения для моей повседневной жизни. Кто чего там когда-то сделал - пусть останется в прошлом. Людей надо ценить при жизни, а не п...
Самые богатые люди планеты с начала года потеряли $1,4 трлн – лидирует основатель Binance
Дмитрий
00:07
Ладно 3080 по 50 еще подумаем ахахах
Майнинг всё – российские фермеры распродают видеокарты, а GeForce RTX 3090 стоит всего 100 000р
Муж_ЗАГЛOТА
00:07
на 5-10%? как обычно ))) А вони будто на 100500 % Новое поколение заменит целую стойку сервака :D Срочно всей страной бежим затариваться, а то все пропадет! Так ЗЕЛЕБОБА каждый день обещает! еще нужн...
Появились тесты 24-ядерного процессора Intel Raptor Lake Core i9-13900
Шамиль Джанболатов
00:07
Ну вот да, купил оперативку в Ситилинк, так же в ДНС бывает, а там упаковка расчитана на 2 планки, хотя внутри одна планка. Ну, пофигу, если цена хорошая, правда, с Озон Глобал мог купить точно новое
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
Шамиль Джанболатов
00:05
Ну, если цена ниже средней по рынку, то почему нет, тем более гарантия же есть, в отличие от товаров с Авито. Я так оставил проблемный монитор с Озона - скидка была в 10000р
Майнеры сливают жёсткие диски после Chia Coin под видом новых – как не попасть на удочку мошенникам
Александр Тетюшин
23:57
Ещё хотят сделать паспорта электронные, потом докажи попробуй что не брал кредит на ляма 2-3 :)
Часть базы данных клиентов «Яндекс.Практикум» утекла в свободный доступ – пострадали 300 000 человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем