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be quiet! выпустила вентиляторы нового поколения Silent Wings 4

Продажи Silent Wings 3 начались в 2016 году, но уже в 2017 be quiet! приступила к разработке нового поколения
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Компания be quiet! уже несколько лет работает над вентиляторами нового поколения Silent Wings 4, первый 3D-печатный прототип появился в 2020 году. Теперь, в 2022 году, новые вентиляторы Silent Wings 4 готовы поступить на полки магазинов, обещая улучшенную производительность. Вентиляторы Silent Wings 4 в первую очередь предназначены для использования с радиаторами и радиаторами охлаждения, хотя компания be quiet! подчеркнула, что они обладают такой же, если не большей производительностью, чем вентиляторы серии Silent Wings 3.

Эти новые вентиляторы также предлагают более высокий диапазон оборотов - до 3000 об/мин, предоставляя пользователям выбор между более тихой работой и максимальной производительностью. Даже при высоких оборотах Silent Wings 4 обещают быть очень тихими по сравнению со стандартными вентиляторами. Вентиляторы оснащены 6-полюсным двигателем вентилятора для снижения энергопотребления и вибрации, а при использовании в качестве корпусного вентилятора они имеют антивибрационный метод установки с помощью нажимного штифта, что должно помочь свести шум к минимуму. Для лопастей вентилятора, рамы и монтажных уголков be quiet! использует полибутилентерефталат (PBT), усиленный до 30% стекловолокна.

Этот материал не проявляет никаких признаков ползучести крыльчатки при указанных максимальных оборотах 3000, даже после длительных периодов работы. Если вы перейдете на вентиляторы Silent Wings Pro 4, вы также получите преимущества переключателя скорости - патентованной технологии, которая позволяет пользователям переключаться между различными профилями ШИМ. Be quiet! Silent Wings 4 скоро появятся в продаже по цене 24,90 евро за 140-мм версию и 23,90 евро за 120-мм версию. Вентиляторы Silent Wings Pro 4 также скоро появятся в продаже по цене €32,90 за 140-мм версию или €31,90 за 120-мм версию.

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