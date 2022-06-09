Компания Thermaltake представила первый корпус для ПК со средней башней в серии Tower. Новый корпус Tower 500 Mid-Tower представляет собой вертикальный корпус с тремя панелями из 4-мм закаленного стекла для панорамного обзора вашей крутой сборки.

Несмотря на форм-фактор средней башни, в корпусе Tower 500 есть много места для аппаратного обеспечения, включая материнскую плату E-ATX, до восьми 3,5″ HDD или четыре HDD и восемь 2,5″ SSD. Корпус поставляется с двумя предустановленными 120-мм вентиляторами на задней панели, но вы можете установить до одиннадцати 120-мм вентиляторов по всему корпусу.

Для жидкостного охлаждения All-In-One пользователи могут установить 360-мм кулер All-In-One с правой стороны с помощью кронштейна радиатора, а также перевернуть правую боковую панель на 180 градусов, чтобы обеспечить прямой отвод тепла от сетки для достижения оптимального результата охлаждения. Для охлаждения "сделай сам" пользовательский радиатор LCS до 399 мм также подойдет с помощью кронштейна радиатора с правой стороны.

Для Tower 500 также доступен опциональный комплект модернизации ЖК-дисплея. Он дает пользователям 3,9-дюймовый ЖК-экран с множеством настраиваемых опций, так что вы можете использовать его для отображения пользовательских изображений или для мониторинга системы в реальном времени. Tower 500 скоро появится в продаже в Великобритании по цене 199,99 фунтов стерлингов за черную или белую версию. Опциональная ЖК-панель пока недоступна, но вы можете получить дополнительную информацию о ней на сайте Thermaltake.