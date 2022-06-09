Впервые в истории королевской битвы Fortnite

Одним из самых впечатляющих аспектов Fortnite является тот факт, что Epic Games на протяжении многих лет совершенствует основы игры в жанре battle royale. От новой физики, тактического спринтинга до модернизации движка и многого другого - Fortnite во многих отношениях полностью отличается от той игры, которой она была при запуске, причем в лучшую сторону. Следующей важной функцией, меняющей игру, которая появится в Fortnite, похоже, будет режим от первого лица.

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Известный утечками информации о Fortnite пользователь HYPEX недавно сообщил в Twitter о своих последних находках, показав, что Epic Games добавила в Fortnite режим от первого лица. По словам HYPEX, функциональность "все еще находится на ранней стадии разработки", но отмечает, что камера от первого лица будет хорошо работать в режиме Zero Build.

Добавить режим от первого лица не так просто, как изменить положение камеры; это требует потенциально сотни новых анимаций от первого лица, а также совершенно новой системы прицеливания и отдачи. Кроме того, в зависимости от того, как будет работать режим, каждое оружие должно будет иметь возможность прицеливания - модель точно это демонстрирует.

Это лишь некоторые из соображений, необходимых для того, чтобы правильно реализовать режим от первого лица, особенно в соревновательной многопользовательской игре. Тем не менее, Epic Games в прошлом демонстрировала готовность пересмотреть многие аспекты игры, и, похоже, добавление режима от первого лица в Fortnite - лишь вопрос времени.

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