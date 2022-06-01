Компания Philips расширяет линейку игровых мониторов премиум-класса Momentum 5000. Новый монитор Momentum F5800 оснащен панелью Nano IPS 4K с частотой обновления 144 Гц, что делает его идеальным решением для высококлассных систем. Если вам нужно немного больше скорости от монитора, то вы также можете найти модель Momentum F5500P, которая поддерживает разрешение QHD при 240 Гц.

И Philips 27M1F5800, и 27M1F5500P оснащены 27-юймовыми панелями Nano IPS, но разрешение у них разное. Первая модель имеет разрешение 4K/144 Гц, а вторая - 1440p/240 Гц. Обе панели имеют одинаковую номинальную пиковую яркость и сертифицированы по стандарту DisplayHDR 600, что позволяет поднять визуальное восприятие на новый уровень в играх.

Помимо высоких разрешений и частот обновления, а также HDR, новые мониторы Momentum также поддерживают AMD FreeSync Premium, чтобы вы могли играть плавно и без рывков. Оба монитора также поставляются с основанием SmartErgoBase с возможностью регулировки наклона, поворота, вращения и высоты. Philips Momentum 27M15500P и 27M1F5800 будут доступны с июня по цене £529,99 и £629,99 соответственно.