







Компания Sharkoon представила новый компактный ATX корпус, который обеспечивает хороший воздушный поток, впечатляющую систему RGB освещения и все необходимые возможности для подключения периферии и других устройств.

TK5M RGB - это новейший корпус Sharkoon. Он поставляется с 3 предустановленными 120-мм RGB-вентиляторами спереди для втягивания воздуха снаружи корпуса через сетчатую переднюю панель. Кроме того, еще один 120-мм RGB-вентилятор установлен сзади для отвода горячего воздуха. Если вам покажется, что этого недостаточно, на крыше есть место для установки еще двух 120/140-мм вентиляторов. Как на верхней, так и на передней панели имеется магнитный пылевой фильтр.

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Все вентиляторы могут быть синхронизированы с другими компонентами RGB через Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light. Тем не менее, если ваша материнская плата не поддерживает ни одну из этих технологий, то благодаря встроенному 4-портовому RGB-контроллеру можно выбрать из 14 световых эффектов RGB. Другие особенности включают большое окно из закаленного стекла для демонстрации вашей сборки, кожух блока питания для скрытия кабелей.

Корпус поддерживает GPU длиной до 310 мм, кулеры CPU высотой до 157 мм и блоки питания длиной до 175 мм. Кроме того, есть место для 5x 2, 5-дюймовых дисков и 2x 3, 5-дюймовых дисков. Наконец, на передней панели ввода/вывода расположены 2 порта USB-A 3.0, USB-C 3.2 и 3, 5-мм аудиовход/выход. Sharkoon TK5M RGB уже доступен в некоторых розничных магазинах по цене 69 евро.