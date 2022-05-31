Стало известно, в каком порядке будут выходить новые видеокарты Nvidia

Мы все еще ждем от компании Nvidia подтверждения о выпуске графических процессоров следующего поколения RTX, которые, как ожидается, появятся до конца этого года. Согласно последним слухам, мы должны увидеть первые видеокарты серии RTX 40 в августе. Первой выйдет RTX 4090, за ней последуют RTX 4080 и RTX 4070. Согласно kopite7kimi, первым графическим процессором серии RTX 40 станет RTX 4090. После этого мы получим RTX 4080, а затем RTX 4070. RTX 3060 должен появиться через несколько месяцев.

Если утечка окажется верной, то запуск серии RTX 40 будет немного отличаться от серии RTX 30. С картами текущего поколения Nvidia начала с RTX 3080, а через две недели после этого мы получили RTX 3090. RTX 3070 вышла почти через месяц после RTX 3090. Утверждается, что новые графические процессоры RTX будут основаны на 4-нм техпроцессе и будут использовать архитектуру "Ada Lovelace". Флагманский графический процессор AD102 может иметь до 16128 ядер CUDA и TDP до 450 Вт.

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