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Всего несколько недель назад мы узнали, что Hangar 13 работает над новой игрой Mafia на движке Unreal Engine 5. Также сообщается, что у студии есть планы по созданию полной трилогии новых игр. К сожалению, в то же время, Hangar 13 будет сокращать штат, что приведет к увольнениям.
Как сообщает Kotaku, на прошлой неделе сотрудникам Hangar 13 сообщили о предстоящих сокращениях. Точное число сотрудников неизвестно, но новость не слишком удивительна, поскольку недавно у Hangar 13 был отменен один проект.
В настоящее время Hangar 13 переживает переходный период, и хотя сейчас команда сокращает штат, со временем ей снова придется увеличивать масштабы, когда в производство поступят новые игры. Студия уже находится на ранней стадии работы над новой игрой Mafia, и руководство Hangar 13 попытается получить разрешение на продолжение до окончания производства Mafia 4. Помимо новой игры Mafia, Hangar 13 также работает над новой игрой Top Spin - возвращением к классической серии видеоигр о теннисе.