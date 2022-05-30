Начиная с Black Ops 4, игры Call of Duty не продаются в Steam

Последние несколько лет Call of Duty не выходила на Steam, а Activision предпочитала выпускать игры на платформе Battle.net от Blizzard. В этом году серия может наконец вернуться в Steam, согласно недавно просочившимся иллюстрациям. Как заметил пользователь Reddit, Kalinine, в выходные на Steam появились новые иллюстрации к Modern Warfare II. На иллюстрации изображен Призрак, персонаж игры Modern Warfare 2 (2022), продолжения перезагрузки Modern Warfare 2019 года. Этот арт появился на странице, посвященной DLC для Black Ops III, несмотря на то, что он не имеет отношения к предыдущей игре. Если разработчики Activision загружают новые иллюстрации в Steam, то они могут создавать страницу Steam для новой игры.

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В качестве альтернативы стоит отметить, что многие издатели публикуют в Steam обновления новостей для своих старых игр с целью рекламы для предыдущих покупателей на платформе, даже если игра доступна только через другую программу запуска. Ubisoft, например, известна тем, что делает это с играми Assassin"s Creed. Новые игры, такие как Valhalla, доступны только через Ubisoft Connect и Epic Games Store, но новости о Valhalla публикуются на страницах сообщества предыдущих Assassin"s Creed в Steam.

На Steam есть тонна игр из бэк-каталога Call of Duty, и они по-прежнему хорошо продаются даже по сей день. Учитывая это, вполне возможно, что Activision просто загружает иллюстрации, чтобы разместить новости о новой Modern Warfare II на страницах сообщества Steam.

Activision и Infinity Ward официально не объявили ничего нового о Modern Warfare 2, но мы знаем, что игра выйдет 28 октября, а последние слухи говорят о том, что в ней будет эксклюзивный режим VR для PS VR2 на PS5.

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