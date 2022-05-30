Незадолго до приобретения компании Microsoft, Bethesda и Machine Games объявили о планах по созданию новой игры по мотивам Индианы Джонса. С тех пор мы мало что слышали об этом проекте, но поскольку Starfield стала эксклюзивом для консоли Xbox, было широко распространено предположение, что Индиана Джонс также станет эксклюзивом. Однако, как оказалось, это может быть не так.
реклама
Недавно во время подкаста Xbox Two журналист Джез Корден затронул тему Индианы Джонса, сказав, что он слышал от источника, что игра не будет эксклюзивной для Xbox и PC. Однако Корден также отметил, что слышал эту информацию в прошлом году, так что планы могли измениться.
Поскольку "Индиана Джонс" является лицензионной игрой, переговоры о которой велись до того, как Microsoft приобрела Zenimax/Bethesda, на игру могут распространяться определенные правила, например, выпуск на всех основных платформах. Пока никто из Microsoft, Machine Games или Bethesda не подтвердил тот или иной вариант. Помимо "Индианы Джонса", считается, что Machine Games работает над новой частью игры Wolfenstein.