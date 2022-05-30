Наконец-то пасьянс Косынка можно будет разложить без тормозов.

В прошлом году, после выпуска нового графического процессора MI250X, компания AMD объявила о планах по созданию первого суперкомпьютера, способного преодолеть экзафлопсный барьер (Производительность в 1 экзафлопс означает, что машина может выполнять квинтиллион (миллиард миллиардов, число с18-ю нолями) операций в секунду.). Теперь, шесть месяцев спустя, этот рубеж достигнут: процессоры AMD 3-го поколения EPYC и MI250X используются в суперкомпьютере Frontier Национальной лаборатории Ок-Ридж.

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Суперкомпьютер Frontier теперь занимает первое место в рейтингах Top500 и Green500. Производительность системы составляет 1,102 эксафлопс, а энергоэффективность - 62,68 гигафлопс/ватт. Это делает Frontier самым быстрым и самым эффективным суперкомпьютером в мире на сегодняшний день. Frontier - не единственный суперкомпьютер, оснащенный оборудованием AMD. В настоящее время половина из десяти самых быстрых суперкомпьютеров используют AMD, включая системы, занявшие первое и третье места по скорости. Система, занявшая третье место, - это суперкомпьютер LUMI компании CDC, который имеет производительность 152 петафлопс и энергоэффективность 51,63 гигафлопс/ватт. Суперкомпьютер Adastra также использует аппаратное обеспечение AMD и занимает 10 место в списках Top500 и 4 место в списке Green500.

AMD расскажет больше о своих усилиях в области HPC во время выставки ISC 2022, которая пройдет на этой неделе. Наконец-то пасьянс Косынка можно будет разложить без тормозов.

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