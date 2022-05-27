Micro-Star International Co., Ltd — тайваньская компания по производству электроники

Игровые мониторы OLED наконец-то начинают получать все большее распространение. На этой неделе компания MSI представила на выставке Computex свой новый игровой монитор MEG 342C с QD-OLED-экраном, обеспечивающий глубокий черный цвет и яркие цвета, а также ультраширокое разрешение и высокую частоту обновления для игр.

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MSI MEG 342C QD-OLED - это изогнутый игровой монитор формата 21: 9 с панелью QD-OLED с разрешением 3440×1440 и максимальной частотой обновления 175 Гц, что делает его идеальным решением для игр. Монитор поставляется предварительно откалиброванным для обеспечения точности цветопередачи в соответствии со стандартом Delta E ≤2.

Монитор также поддерживает технологию True Colour и может отображать 99, 3% цветового спектра DCI-P3, 97, 8% Adobe RGB и 139, 1% sRGB. Что касается времени отклика, панель имеет время отклика 0, 1 мс G2G, что делает ее одним из самых быстрых игровых мониторов.

Наконец, монитор также оснащен HMI 2.0 - циферблатом, который можно использовать для управления функциями ПК и монитора MSI. Экранное меню монитора также может управляться непосредственно с помощью этого циферблата.

Пока нет ни цены, ни даты запуска, но можно ожидать, что MSI MEG 342C QD-OLED появится на полках магазинов в конце этого года.

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